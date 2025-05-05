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UNITED24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України за три роки, - Зеленський

Виступ Зеленського на саміті Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки існування ініціатива UNITED24 акумулювала понад 56 мільярдів гривень на підтримку України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За три роки UNITED24 зібрала понад 56 000 000 000 гривень на підтримку України. Це не просто цифра - це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження - нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що незалежно від суми, кожен внесок є важливим і наближає Україну до перемоги та безпечного майбутнього. Глава держави подякував усім, хто долучився до збору коштів, і назвав віру в спільну мету найсильнішою зброєю українців.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) United24 (49)


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Топ коментарі
+10
Интересно услышать сколько лично президент Зеленский перечислил личных сбережений в фонд?
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05.05.2025 11:19
+3
І де ті гроші?
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05.05.2025 11:31
+3
Або: скільки перерахував з фонду в особисті заощадження ?
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05.05.2025 11:38
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Интересно услышать сколько лично президент Зеленский перечислил личных сбережений в фонд?
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05.05.2025 11:19 Відповісти
Або: скільки перерахував з фонду в особисті заощадження ?
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05.05.2025 11:38 Відповісти
сміливо множте на нуль будь-яку цифру і отримаєте відповідь... Міг би гонорар від "Скотів" чи збірок промов перерахувати, але батько вдавиться, бо на дожиттєву пенсію ледве кінець зводить...
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05.05.2025 11:52 Відповісти
А ще є гонорар за МІСЯЧНІ зеленського.
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05.05.2025 12:24 Відповісти
І толку,а скільки вкрали з цієї суми
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05.05.2025 11:21 Відповісти
ініціатива UNITED24

а, хто керує цією ініціативою?
його/її теж катають на броньованому авто, та охороняють три бугая з сбу?
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05.05.2025 11:30 Відповісти
І де ті гроші?
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05.05.2025 11:31 Відповісти
Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури. (с)
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05.05.2025 11:34 Відповісти
Дякую.Але хотілося б знати як у відсотках ділиться між міністерствами.Особливо за мін інфраструктури(дороги ******) переживаю
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05.05.2025 11:54 Відповісти
І скільки тих грошей в офшорах зеленого гнія:
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05.05.2025 11:38 Відповісти
А скільки з цих грошей вкрала зелена влада?
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05.05.2025 12:19 Відповісти
Нас єднає Віра, це вас вона зʼєднала, отих жадних до грошей потвор, яких дурний нарід привів до влади
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05.05.2025 13:15 Відповісти
 
 