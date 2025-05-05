UNITED24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України за три роки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки існування ініціатива UNITED24 акумулювала понад 56 мільярдів гривень на підтримку України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За три роки UNITED24 зібрала понад 56 000 000 000 гривень на підтримку України. Це не просто цифра - це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження - нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що незалежно від суми, кожен внесок є важливим і наближає Україну до перемоги та безпечного майбутнього. Глава держави подякував усім, хто долучився до збору коштів, і назвав віру в спільну мету найсильнішою зброєю українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський розповів про результати зустрічі з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО