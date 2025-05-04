Президент Зеленський розповів про результати зустрічі з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Петром Павелом у Чехії. Подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів, і в політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграмі.

"Чехія бере активну участь в усіх форматах глобальної співпраці, щоб зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська артилерійська ініціатива: минулого року ви значно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною: ми проговорювали, що цього року може бути 1,8 мільйона снарядів. Це дуже сильне рішення.

Завтра в нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії, і ми готуємо ще конкретику. Сьогодні ми з Президентом Павелом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні: російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. І, звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну дипломатичну роботу – комунікацію з ключовими партнерами: США, Європою. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію.

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Дякую Чехії, усьому народу, уряду за повагу до нашої української громади та за синьо-жовті прапори сьогодні на вулицях Праги. Ми дійсно це високо цінуємо – усю вашу увагу, усю допомогу, усю вашу підтримку", - розповів Зеленський про зустріч.