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Новини Відео Візит Зеленського до Чехії
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Президент Зеленський розповів про результати зустрічі з президентом Чехії Павелом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Петром Павелом у Чехії. Подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів, і в політиці. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграмі.

"Чехія бере активну участь в усіх форматах глобальної співпраці, щоб зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська артилерійська ініціатива: минулого року ви значно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною: ми проговорювали, що цього року може бути 1,8 мільйона снарядів. Це дуже сильне рішення.

Завтра в нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії, і ми готуємо ще конкретику. Сьогодні ми з Президентом Павелом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні: російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритися за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. І, звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну дипломатичну роботу – комунікацію з ключовими партнерами: США, Європою. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі політики блокують євроінтеграцію України, щоб отримати краще місце на Красній площі, - Зеленський

Дякую Чехії, усьому народу, уряду за повагу до нашої української громади та за синьо-жовті прапори сьогодні на вулицях Праги. Ми дійсно це високо цінуємо – усю вашу увагу, усю допомогу, усю вашу підтримку", - розповів Зеленський про зустріч.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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А ЄРМАК СВОГО-АХМЕТІВСЬКОГО КАМИШІНА Й СЮДИ ПРИТЯГНУВ?
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04.05.2025 20:09 Відповісти
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04.05.2025 20:15 Відповісти
В ЗМІ України ОПУ не дало цього фото - бачите там ЄРМАЧИНУ ? ТАК!!! Перший зі сторони Президента Чехії , перший біля українського прапору - спеціально щоб лиш ніс його стирчав ? А сибіга пуй його знає де ...У той час коли біля першої леді Чехії стоїть МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЧЕХІЇ ЛІПАВСЬКИЙ
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04.05.2025 20:19 Відповісти
Їдь до хуситів, купи в них гіперзвук.
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04.05.2025 20:16 Відповісти
*** буду. Я с этим Павлом в марте здоровался (издали). Он на работу шел.
Эхе-хе. "Слуга народа" наш тоже мило с велосипеда прохожим улыбался
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04.05.2025 20:58 Відповісти
ну и нах ты залетел? давай лети на свою любиму Батьківщину, или сегодня баллистика по плану?
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04.05.2025 21:23 Відповісти
Оманська Гнида вивчив 1 слово після того як обісрав Овальний кабінет - "дякую"
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04.05.2025 21:32 Відповісти
 
 