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Новости Видео Визит Зеленского в Чехию
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Президент Зеленский рассказал о результатах встречи с президентом Чехии Павелом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Петром Павелом в Чехии. Поблагодарил за неизменную и принципиальную поддержку Украины и в защите жизней от российских ударов, и в политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Чехия активно участвует во всех форматах глобального сотрудничества, чтобы остановить российскую агрессию. Блестяще работает чешская артиллерийская инициатива: в прошлом году вы значительно помогли нам со снарядами для артиллерии, и мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным: мы проговаривали, что в этом году может быть 1,8 миллиона снарядов. Это очень сильное решение.

Завтра у нас будет встреча с оборонными компаниями Чехии, и мы готовим еще конкретику. Сегодня мы с президентом Павелом, а также представители на уровне чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно - создание украинско-чешской школы F-16. Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине: российские удары ежедневно продолжаются. И поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины. И это будет. Мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений. И, конечно, мы сегодня детально обсудили имеющуюся дипломатическую работу - коммуникацию с ключевыми партнерами: США, Европой. Мы делаем все возможное, чтобы партнеры увеличили давление на Россию.

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Спасибо Чехии, всему народу, правительству за уважение к нашей украинской общине и за сине-желтые флаги сегодня на улицах Праги. Мы действительно это высоко ценим - все ваше внимание, всю помощь, всю вашу поддержку", - рассказал Зеленский о встрече.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Чехия (1710) Павел Петр (123)


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А ЄРМАК СВОГО-АХМЕТІВСЬКОГО КАМИШІНА Й СЮДИ ПРИТЯГНУВ?
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04.05.2025 20:09 Ответить
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04.05.2025 20:15 Ответить
В ЗМІ України ОПУ не дало цього фото - бачите там ЄРМАЧИНУ ? ТАК!!! Перший зі сторони Президента Чехії , перший біля українського прапору - спеціально щоб лиш ніс його стирчав ? А сибіга пуй його знає де ...У той час коли біля першої леді Чехії стоїть МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЧЕХІЇ ЛІПАВСЬКИЙ
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04.05.2025 20:19 Ответить
Їдь до хуситів, купи в них гіперзвук.
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04.05.2025 20:16 Ответить
*** буду. Я с этим Павлом в марте здоровался (издали). Он на работу шел.
Эхе-хе. "Слуга народа" наш тоже мило с велосипеда прохожим улыбался
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04.05.2025 20:58 Ответить
ну и нах ты залетел? давай лети на свою любиму Батьківщину, или сегодня баллистика по плану?
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04.05.2025 21:23 Ответить
Оманська Гнида вивчив 1 слово після того як обісрав Овальний кабінет - "дякую"
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04.05.2025 21:32 Ответить
 
 