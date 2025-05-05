Операция на Курщине достигла большинства поставленных целей. Буферная зона остается актуальной и сейчас, - Сырский. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил наших воинов, которые отличились во время проведения Курской операции.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.
Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", - подчеркнул он.
По словам Сырского, Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.
Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинского войска.
"Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м. Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды - за образцовую стойкость, мужество, героизм", - добавил главнокомандующий.
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За його словами, враховуючи безпекову ситуацію люди виїздять з громади.
"Вони розуміють, що погіршення безпекової ситуації, то люди дійсно виїжджають", - додав голова громади. У кого є можливість - виїздять самостійно. Частина мешканців записується на евакуацію.
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