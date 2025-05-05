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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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Операция на Курщине достигла большинства поставленных целей. Буферная зона остается актуальной и сейчас, - Сырский. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил наших воинов, которые отличились во время проведения Курской операции.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", - подчеркнул он.

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По словам Сырского, Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинского войска.

"Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м. Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды - за образцовую стойкость, мужество, героизм", - добавил главнокомандующий.

Сырский наградил военных
Сырский наградил военных
Сырский наградил военных
Сырский наградил военных
Сырский наградил военных

Автор: 

боевые действия (4120) Александр Сырский (600) Курск (1116)


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Топ комментарии
+8
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. (с)
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05.05.2025 11:30
+6
І які цілі виконані?
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05.05.2025 11:28
+6
Буфернеая зона в Сумській області?
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05.05.2025 11:47
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Ну а что еще он может сказать?
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05.05.2025 11:25 Ответить
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. (с)
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05.05.2025 11:30 Ответить
Халва... Халва... Халва... Лай...
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05.05.2025 11:26 Ответить
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05.05.2025 11:26 Ответить
І які цілі виконані?
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05.05.2025 11:28 Ответить
Цілі цілі...
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05.05.2025 11:31 Ответить
Розпід'арасить Курську область. Принести війну туди звідки вона прийшла. Отримати дозволи є'башити імпортною зброєю по рос території. Це навскидку...
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05.05.2025 11:44 Ответить
Виконана головна ціль, заради якої живе найвеличніший Боневтік - піар, піар і ще раз піар... Всі пам"ятають ту загальнонаціональну ейфорію, коли ми зайшли на Курщину. Ось саме задля цього це і робилося. В результаті відтягнули найбоєздатніші підрозділи з Донеччини. І тепер маємо систематичне просування орків на донеччині і тепер вже й Сумщина під постійними обстрілами, вже є сірі зони на Сумщині, які хз хто контролює. ІМХО не треба було намагатися там щось довго утримувати, бо це неможливо з точки зору логістики та відсутності власних оборонних укріплень куди можна було б відійти. Врешті решт ми таки відійшли майже повністю, але скільки там втратили людей та техніки, думаю ******, коли дізнаємося.
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05.05.2025 11:51 Ответить
******* совок
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05.05.2025 11:30 Ответить
А почему у военных забирают обоймы? Бояться, что случайно выстрелят? На фото с "лидером", тоже самое...
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05.05.2025 11:37 Ответить
Цікаве запитання...
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05.05.2025 11:40 Ответить
Мы похожие слова из-за поребрика уже три года слышим
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05.05.2025 11:40 Ответить
Ну х то ж скаже: Ми тупо лоханулись тому що некомпетентні.
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05.05.2025 11:42 Ответить
"Весь ранок продовжувалися прильоти по околицях міста. Це були і танки, і артилерія, і КАБи", - https://suspilne.media/sumy/1010071-zagibla-ludina-se-tri-poraneni-za-dobu-armia-rf-zavdala-udariv-po-12-gromadah-sumsini/ розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко.
За його словами, враховуючи безпекову ситуацію люди виїздять з громади.

"Вони розуміють, що погіршення безпекової ситуації, то люди дійсно виїжджають", - додав голова громади. У кого є можливість - виїздять самостійно. Частина мешканців записується на евакуацію.
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05.05.2025 11:47 Ответить
Буфернеая зона в Сумській області?
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05.05.2025 11:47 Ответить
І вузенька смужечка в курській. "Але це поки що."(цитата конгеніального класика **********).
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05.05.2025 12:10 Ответить
Якщо цілями були збільшення втрат особового складу та техніки. Якщо звичайне співвідношення втрат техніки 1 : 2.5-3, то на курщині наші втрати по техніці більше кацапських. Враховуючи 200 ББМ які були кинуті та захоплені.
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05.05.2025 11:59 Ответить
Папрашу! Що ж це ви зраду розводити? І коли вас заблокувати, не кажіть, що вас не попереджали.
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05.05.2025 12:12 Ответить
буферна зона розширюється за рахунок Сумської області
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05.05.2025 12:02 Ответить
Якби був захват курської АЕС, то можна було б про щось казати. Сирський, візьми пістолет з одним патроном краще...
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05.05.2025 12:07 Ответить
Значить скоро Суджу поміняємо на Крим та Донбасс.
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05.05.2025 12:19 Ответить
Та нвших вже давно нема в суджі.
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05.05.2025 12:29 Ответить
Усі завдання виконані. Найкращі бригади виведені з Донбасу і задіяні на Курщині. Курахове, Вугледар втрачені, кава на набережній Суджи випита. Скільки можна про це трендіти?
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05.05.2025 12:24 Ответить
@ Курська область: атакуючі дії ЗСУ:

▪️Користуючись дощовою погодою ЗСУ розчищають шлях, для прориву на схід від Тьоткіно - у Глушковському районі біля н.п. Новий Путь.
▪️Машини розмінування роблять проходи в мінних полях та лінії «зубів дракона», щоб кинути туди бронетехніку з десантом.
▪️Йдуть бої в районі Тьоткіно. Підірвано міст біля н.п.Званноє.
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05.05.2025 12:52 Ответить
 
 