Операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей. Буферна зона залишається актуальною і зараз, - Сирський. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив наших воїнів, які відзначилися під час проведення Курської операції.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", - наголосив він.

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За словами Сирського, Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі.

Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам - справжнім героям українського війська.

"Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині - 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф – це насамперед про 225-й. Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - додав головнокомандувач.









