Каллас призвала Иран прекратить военную поддержку России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, во время которого призвала Иран прекратить военную поддержку России.
Об этом она сообщила на своей странице в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я призвала Иран прекратить военную поддержку России", - написала Каллас.
Кроме призыва о прекращении сотрудничества с РФ, она выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране, а также судьбой задержанных граждан Европейского Союза.
Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году военное сотрудничество между Москвой и Тегераном значительно активизировалось. При этом Иран официально отрицает предоставление оружия или другой военной помощи РФ.
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они от этого могут стать здоровыми, или скорее врач станет больным?
единицы.
Наванговали. Будущее где стайка социал-куколдов не может остановить одного гопника - уже наступило.