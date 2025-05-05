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Новости Отношения России с Ираном
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Каллас призвала Иран прекратить военную поддержку России

Каллас о возможной отправке войск в Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, во время которого призвала Иран прекратить военную поддержку России.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я призвала Иран прекратить военную поддержку России", - написала Каллас.

Кроме призыва о прекращении сотрудничества с РФ, она выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране, а также судьбой задержанных граждан Европейского Союза.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году военное сотрудничество между Москвой и Тегераном значительно активизировалось. При этом Иран официально отрицает предоставление оружия или другой военной помощи РФ.

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Автор: 

Иран (1807) россия (95660)


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А тим часом десь на Курській Народній Республіці
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05.05.2025 13:37 Ответить
Интересно, если врач психдиспансера будет обращаться с здравыми лозунгами к своим больным,

они от этого могут стать здоровыми, или скорее врач станет больным?
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05.05.2025 13:38 Ответить
Самого "лікаря" назвати цілком здоровим також важко ...
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05.05.2025 13:48 Ответить
Все здоровые, к сожалению, уже в ином мире, в этом остались относительно здоровые и тех

единицы.
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05.05.2025 14:01 Ответить
Вони би ще закликали ведмедя не їсти мед!

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05.05.2025 13:46 Ответить
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне.
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05.05.2025 14:28 Ответить
Подобная сценка была обстебана в старом фильме "Разрушитель" со Сталонне. В будущем появился гопник из прошлого, а единственный способ доступный полиции, чтоб остановить гопника: - как можно более серьезным голосом приказать сдаться.



Наванговали. Будущее где стайка социал-куколдов не может остановить одного гопника - уже наступило.
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05.05.2025 14:32 Ответить
А вони там в ірані хоть знають хто це?!
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05.05.2025 14:42 Ответить
 
 