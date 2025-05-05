Каллас призвала Иран прекратить военную поддержку России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, во время которого призвала Иран прекратить военную поддержку России.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я призвала Иран прекратить военную поддержку России", - написала Каллас.

Кроме призыва о прекращении сотрудничества с РФ, она выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране, а также судьбой задержанных граждан Европейского Союза.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году военное сотрудничество между Москвой и Тегераном значительно активизировалось. При этом Иран официально отрицает предоставление оружия или другой военной помощи РФ.

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