УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11686 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Росії з Іраном
598 8

Каллас закликала Іран припинити військову підтримку Росії

Каллас про можливу відправку військ до України

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, під час якої закликала Іран припинити військову підтримку Росії.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликала Іран припинити військову підтримку Росії", - написала Каллас.

Окрім заклику щодо припинення співпраці з РФ, вона висловила занепокоєння ситуацією з правами людини в Ірані, а також долею затриманих громадян Європейського Союзу.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році військова співпраця між Москвою та Тегераном значно активізувалася. При цьому Іран офіційно заперечує надання зброї або іншої військової допомоги РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран повинен відмовитися від збагачення урану й розробки далекобійних ракет, - Рубіо

Автор: 

Іран (2045) росія (65360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тим часом десь на Курській Народній Республіці
показати весь коментар
05.05.2025 13:37 Відповісти
Интересно, если врач психдиспансера будет обращаться с здравыми лозунгами к своим больным,

они от этого могут стать здоровыми, или скорее врач станет больным?
показати весь коментар
05.05.2025 13:38 Відповісти
Самого "лікаря" назвати цілком здоровим також важко ...
показати весь коментар
05.05.2025 13:48 Відповісти
Все здоровые, к сожалению, уже в ином мире, в этом остались относительно здоровые и тех

единицы.
показати весь коментар
05.05.2025 14:01 Відповісти
Вони би ще закликали ведмедя не їсти мед!

показати весь коментар
05.05.2025 13:46 Відповісти
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне.
показати весь коментар
05.05.2025 14:28 Відповісти
Подобная сценка была обстебана в старом фильме "Разрушитель" со Сталонне. В будущем появился гопник из прошлого, а единственный способ доступный полиции, чтоб остановить гопника: - как можно более серьезным голосом приказать сдаться.



Наванговали. Будущее где стайка социал-куколдов не может остановить одного гопника - уже наступило.
показати весь коментар
05.05.2025 14:32 Відповісти
А вони там в ірані хоть знають хто це?!
показати весь коментар
05.05.2025 14:42 Відповісти
 
 