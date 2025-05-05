Каллас закликала Іран припинити військову підтримку Росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, під час якої закликала Іран припинити військову підтримку Росії.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликала Іран припинити військову підтримку Росії", - написала Каллас.

Окрім заклику щодо припинення співпраці з РФ, вона висловила занепокоєння ситуацією з правами людини в Ірані, а також долею затриманих громадян Європейського Союзу.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році військова співпраця між Москвою та Тегераном значно активізувалася. При цьому Іран офіційно заперечує надання зброї або іншої військової допомоги РФ.

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