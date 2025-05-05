800 евро за кепку с серпом и молотом: на границе Эстонии оштрафовали мужчину

Гражданина Эстонии, который возвращался в страну, на границе оштрафовали на 800 евро из-за кепки с изображением серпа и молота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Как отмечается, инцидент произошел 3 мая на Нарвском пограничном пункте. На мужчине, который возвращался в свою страну, была кепка с изображением серпа и молота, из-за которой его оштрафовали.

За публичную демонстрацию запрещенной символики этому человеку был назначен денежный штраф в размере 800 евро. Мужчине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии.

Сообщается, что после этого он отказался от кепки и продолжил свой путь в Эстонию.

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