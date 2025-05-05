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Новости Запрещенная символика
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800 евро за кепку с серпом и молотом: на границе Эстонии оштрафовали мужчину

В Эстонии оштрафовали мужчину за советскую символику

Гражданина Эстонии, который возвращался в страну, на границе оштрафовали на 800 евро из-за кепки с изображением серпа и молота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Как отмечается, инцидент произошел 3 мая на Нарвском пограничном пункте. На мужчине, который возвращался в свою страну, была кепка с изображением серпа и молота, из-за которой его оштрафовали.

За публичную демонстрацию запрещенной символики этому человеку был назначен денежный штраф в размере 800 евро. Мужчине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии.

Сообщается, что после этого он отказался от кепки и продолжил свой путь в Эстонию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Литве предлагают штрафовать за хранение советской и нацистской символики

Автор: 

символика (298) Эстония (1429) штраф (1285)


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Топ комментарии
+8
Якщо б Німеччині були такі закони й штрафи, то бюджет би інтенсивно поповнювався. Тут цієї вати з Сибіру та Казахстану - до хріна.
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05.05.2025 14:09
+6
ось так 800 евро взяв і викінув у смітник ?
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05.05.2025 14:07
+4
Кепку треба було степлєром будівельним до голови прибити. Там мізків очевидно і так нема, отже шкоди організму від цього не було б
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05.05.2025 14:08
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05.05.2025 14:05 Ответить
дарма що дозволили цю срану кепку кинути.
треба було запхати її туристу в сраку - на пам'ять

.
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05.05.2025 14:12 Ответить
і розвернути "туриста" взад
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05.05.2025 14:17 Ответить
Прибити цвяхом до лоба, щоб всім було видно, що до*бойоб.
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05.05.2025 14:51 Ответить
ось так 800 евро взяв і викінув у смітник ?
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05.05.2025 14:07 Ответить
Ватан скупився.
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05.05.2025 14:07 Ответить
Кепку треба було степлєром будівельним до голови прибити. Там мізків очевидно і так нема, отже шкоди організму від цього не було б
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05.05.2025 14:08 Ответить
Цвяхи будівельні, 6 х 200 мм ящик 10 кг.
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05.05.2025 14:41 Ответить
Якщо б Німеччині були такі закони й штрафи, то бюджет би інтенсивно поповнювався. Тут цієї вати з Сибіру та Казахстану - до хріна.
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05.05.2025 14:09 Ответить
так може петицію подати ? Є якійсь місцеві які б змогли це зробити.
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05.05.2025 14:14 Ответить
Їх дуже багато (російськомовних німців з Сибіру та Казахстану), якщо не помиляюсь, десь 3 мільйони. З ними влада завжди заграє, во вони всі громадяни Німеччини, мають голоси та активні на виборах. Тому ніхто ці теми підіймати не буде, бо електорально вони можуть швидко перейти до AfD, бо там є лідери саме з них.
В ФРН офіційно заборонили Z-символіку, було десь 10 справ та великих штрафів - вата трошки вгомонилася з пропагандою війни, але на 9 травня буде чергове "побєдобєсіє" з комуністичною символікою - це факт. Німецька влада дає вибіситися ваті, бо згодом її активність втихає - вони десь проводять власні фестивалі в дусі Ласкового Мая та Стаса Михайлова. Влада не бачить від них загрозі демократії, ладу, тощо. Навпаки, їх не дратують, щоб вони не переходили до AfD, яку позавчора офіційно визнали екстремістською.
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05.05.2025 14:25 Ответить
У вас же є закон проти фашистської символіки та пропаганди?
Просто добавьте туди комуняцьку, ісламську і тд.
І все "під соусом" рівноправ'я, толерантності та рівнозначного відношення до ВСІХ тоталітарних ідеологій.
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05.05.2025 14:23 Ответить
Вище відповів, надав політичні особливості цих процесів...
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05.05.2025 14:26 Ответить
Ви не бачили в Німеччині ісламських демонстрацій. Там виходить народу в 20 разів більше ніж поліцейських - не тільки чоловіки, но й жінки, діти тощо.
Якщо буде справжній протест, та приїдуть ісламісти з інших міст, то в ФРН просто не вистачить поліції втримати ці заходи. Тому ісламську символіку точно не заборонятиме - бо наслідки можуть бути непередбачені.
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05.05.2025 14:31 Ответить
"Хто же вам дохтор?" - Ангела Меркель?
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05.05.2025 14:37 Ответить
Горе какое. Ленина свалили кепку отобрали.
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05.05.2025 14:18 Ответить
Треба було тим молотом зуби вибвти г*ндону, и серпа у сраку встромити...
Мініатюра "Вялічіє сЦавецкай іпохі"...
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05.05.2025 14:30 Ответить
Просто вони нічого не зрозуміють. Вони роблять висновок що Єстонія фашистська. Тому що проти радянщени яка перемогла фашизм. Нема відповідної пропаганди. Треба роз'яснювати механіку пропаганди з РФ кожен день по радіо та ТБ. А також історію. Тут багато совків. Знаєте у шо вони вірять? Я скажу " наш царь Петр Курляндию у Швеции купил и поэтому она наша. А в СССР они добровольно вступили". І так 30 років. Нічого в голові не змінилось.
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05.05.2025 15:06 Ответить
Хлоп з тою кепкою кепсько покепкував!
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05.05.2025 14:36 Ответить
Респект естонським правоохоронцям!
Хтось ще хоче поглузувати з їх повільної реакції?..
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05.05.2025 15:04 Ответить
 
 