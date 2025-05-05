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800 евро за кепку с серпом и молотом: на границе Эстонии оштрафовали мужчину
Гражданина Эстонии, который возвращался в страну, на границе оштрафовали на 800 евро из-за кепки с изображением серпа и молота.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Как отмечается, инцидент произошел 3 мая на Нарвском пограничном пункте. На мужчине, который возвращался в свою страну, была кепка с изображением серпа и молота, из-за которой его оштрафовали.
За публичную демонстрацию запрещенной символики этому человеку был назначен денежный штраф в размере 800 евро. Мужчине объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии.
Сообщается, что после этого он отказался от кепки и продолжил свой путь в Эстонию.
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треба було запхати її туристу в сраку - на пам'ять
.
В ФРН офіційно заборонили Z-символіку, було десь 10 справ та великих штрафів - вата трошки вгомонилася з пропагандою війни, але на 9 травня буде чергове "побєдобєсіє" з комуністичною символікою - це факт. Німецька влада дає вибіситися ваті, бо згодом її активність втихає - вони десь проводять власні фестивалі в дусі Ласкового Мая та Стаса Михайлова. Влада не бачить від них загрозі демократії, ладу, тощо. Навпаки, їх не дратують, щоб вони не переходили до AfD, яку позавчора офіційно визнали екстремістською.
Просто добавьте туди комуняцьку, ісламську і тд.
І все "під соусом" рівноправ'я, толерантності та рівнозначного відношення до ВСІХ тоталітарних ідеологій.
Якщо буде справжній протест, та приїдуть ісламісти з інших міст, то в ФРН просто не вистачить поліції втримати ці заходи. Тому ісламську символіку точно не заборонятиме - бо наслідки можуть бути непередбачені.
Мініатюра "Вялічіє сЦавецкай іпохі"...
Хтось ще хоче поглузувати з їх повільної реакції?..