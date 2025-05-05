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800 євро за кепку із серпом і молотом: на кордоні Естонії оштрафували чоловіка

В Естонії оштрафували чоловіка за радянську символіку

Громадянина Естонії, який повертався до країни, на кордоні оштрафували на 800 євро через кепку із зображенням серпа та молота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як зазначається, інцидент стався 3 травня на Нарвському прикордонному пункті. На чоловікові, який повертався до своєї країни, була кепка із зображенням серпа і молота, через яку його оштрафували.

За публічну демонстрацію забороненої символіки цій людині було призначено грошовий штраф у розмірі 800 євро. Чоловіку пояснили, що така символіка заборонена в Естонії.

Повідомляється, що після цього він відмовився від кепки і продовжив свій шлях до Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві пропонують штрафувати за зберігання радянської та нацистської символіки

Автор: 

символіка (188) Естонія (1619) штраф (1868)


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Топ коментарі
+8
Якщо б Німеччині були такі закони й штрафи, то бюджет би інтенсивно поповнювався. Тут цієї вати з Сибіру та Казахстану - до хріна.
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05.05.2025 14:09
+6
ось так 800 евро взяв і викінув у смітник ?
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05.05.2025 14:07
+4
Кепку треба було степлєром будівельним до голови прибити. Там мізків очевидно і так нема, отже шкоди організму від цього не було б
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05.05.2025 14:08
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05.05.2025 14:05 Відповісти
дарма що дозволили цю срану кепку кинути.
треба було запхати її туристу в сраку - на пам'ять

.
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05.05.2025 14:12 Відповісти
і розвернути "туриста" взад
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05.05.2025 14:17 Відповісти
Прибити цвяхом до лоба, щоб всім було видно, що до*бойоб.
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05.05.2025 14:51 Відповісти
ось так 800 евро взяв і викінув у смітник ?
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05.05.2025 14:07 Відповісти
Ватан скупився.
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05.05.2025 14:07 Відповісти
Кепку треба було степлєром будівельним до голови прибити. Там мізків очевидно і так нема, отже шкоди організму від цього не було б
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05.05.2025 14:08 Відповісти
Цвяхи будівельні, 6 х 200 мм ящик 10 кг.
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05.05.2025 14:41 Відповісти
Якщо б Німеччині були такі закони й штрафи, то бюджет би інтенсивно поповнювався. Тут цієї вати з Сибіру та Казахстану - до хріна.
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05.05.2025 14:09 Відповісти
так може петицію подати ? Є якійсь місцеві які б змогли це зробити.
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05.05.2025 14:14 Відповісти
Їх дуже багато (російськомовних німців з Сибіру та Казахстану), якщо не помиляюсь, десь 3 мільйони. З ними влада завжди заграє, во вони всі громадяни Німеччини, мають голоси та активні на виборах. Тому ніхто ці теми підіймати не буде, бо електорально вони можуть швидко перейти до AfD, бо там є лідери саме з них.
В ФРН офіційно заборонили Z-символіку, було десь 10 справ та великих штрафів - вата трошки вгомонилася з пропагандою війни, але на 9 травня буде чергове "побєдобєсіє" з комуністичною символікою - це факт. Німецька влада дає вибіситися ваті, бо згодом її активність втихає - вони десь проводять власні фестивалі в дусі Ласкового Мая та Стаса Михайлова. Влада не бачить від них загрозі демократії, ладу, тощо. Навпаки, їх не дратують, щоб вони не переходили до AfD, яку позавчора офіційно визнали екстремістською.
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05.05.2025 14:25 Відповісти
У вас же є закон проти фашистської символіки та пропаганди?
Просто добавьте туди комуняцьку, ісламську і тд.
І все "під соусом" рівноправ'я, толерантності та рівнозначного відношення до ВСІХ тоталітарних ідеологій.
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05.05.2025 14:23 Відповісти
Вище відповів, надав політичні особливості цих процесів...
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05.05.2025 14:26 Відповісти
Ви не бачили в Німеччині ісламських демонстрацій. Там виходить народу в 20 разів більше ніж поліцейських - не тільки чоловіки, но й жінки, діти тощо.
Якщо буде справжній протест, та приїдуть ісламісти з інших міст, то в ФРН просто не вистачить поліції втримати ці заходи. Тому ісламську символіку точно не заборонятиме - бо наслідки можуть бути непередбачені.
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05.05.2025 14:31 Відповісти
"Хто же вам дохтор?" - Ангела Меркель?
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05.05.2025 14:37 Відповісти
Горе какое. Ленина свалили кепку отобрали.
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05.05.2025 14:18 Відповісти
Треба було тим молотом зуби вибвти г*ндону, и серпа у сраку встромити...
Мініатюра "Вялічіє сЦавецкай іпохі"...
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05.05.2025 14:30 Відповісти
Просто вони нічого не зрозуміють. Вони роблять висновок що Єстонія фашистська. Тому що проти радянщени яка перемогла фашизм. Нема відповідної пропаганди. Треба роз'яснювати механіку пропаганди з РФ кожен день по радіо та ТБ. А також історію. Тут багато совків. Знаєте у шо вони вірять? Я скажу " наш царь Петр Курляндию у Швеции купил и поэтому она наша. А в СССР они добровольно вступили". І так 30 років. Нічого в голові не змінилось.
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05.05.2025 15:06 Відповісти
Хлоп з тою кепкою кепсько покепкував!
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05.05.2025 14:36 Відповісти
Респект естонським правоохоронцям!
Хтось ще хоче поглузувати з їх повільної реакції?..
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05.05.2025 15:04 Відповісти
Серп і молот - смерть і голод
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05.05.2025 15:34 Відповісти
 
 