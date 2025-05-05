800 євро за кепку із серпом і молотом: на кордоні Естонії оштрафували чоловіка

Громадянина Естонії, який повертався до країни, на кордоні оштрафували на 800 євро через кепку із зображенням серпа та молота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як зазначається, інцидент стався 3 травня на Нарвському прикордонному пункті. На чоловікові, який повертався до своєї країни, була кепка із зображенням серпа і молота, через яку його оштрафували.

За публічну демонстрацію забороненої символіки цій людині було призначено грошовий штраф у розмірі 800 євро. Чоловіку пояснили, що така символіка заборонена в Естонії.

Повідомляється, що після цього він відмовився від кепки і продовжив свій шлях до Естонії.

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