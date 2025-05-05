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800 євро за кепку із серпом і молотом: на кордоні Естонії оштрафували чоловіка
Громадянина Естонії, який повертався до країни, на кордоні оштрафували на 800 євро через кепку із зображенням серпа та молота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Як зазначається, інцидент стався 3 травня на Нарвському прикордонному пункті. На чоловікові, який повертався до своєї країни, була кепка із зображенням серпа і молота, через яку його оштрафували.
За публічну демонстрацію забороненої символіки цій людині було призначено грошовий штраф у розмірі 800 євро. Чоловіку пояснили, що така символіка заборонена в Естонії.
Повідомляється, що після цього він відмовився від кепки і продовжив свій шлях до Естонії.
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар05.05.2025 14:09
+6 Псамметих II
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+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.05.2025 14:08
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треба було запхати її туристу в сраку - на пам'ять
.
В ФРН офіційно заборонили Z-символіку, було десь 10 справ та великих штрафів - вата трошки вгомонилася з пропагандою війни, але на 9 травня буде чергове "побєдобєсіє" з комуністичною символікою - це факт. Німецька влада дає вибіситися ваті, бо згодом її активність втихає - вони десь проводять власні фестивалі в дусі Ласкового Мая та Стаса Михайлова. Влада не бачить від них загрозі демократії, ладу, тощо. Навпаки, їх не дратують, щоб вони не переходили до AfD, яку позавчора офіційно визнали екстремістською.
Просто добавьте туди комуняцьку, ісламську і тд.
І все "під соусом" рівноправ'я, толерантності та рівнозначного відношення до ВСІХ тоталітарних ідеологій.
Якщо буде справжній протест, та приїдуть ісламісти з інших міст, то в ФРН просто не вистачить поліції втримати ці заходи. Тому ісламську символіку точно не заборонятиме - бо наслідки можуть бути непередбачені.
Мініатюра "Вялічіє сЦавецкай іпохі"...
Хтось ще хоче поглузувати з їх повільної реакції?..