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Новости мобилизации
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Вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют – это абсолютно нерациональная паника, – МОН

Детей вывозят за границу из-за мобилизации. Что говорят в МОН

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, поэтому волнение родителей относительно мобилизации 18-летних является нерациональным.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Я напоминаю, что у нас мобилизационный возраст - 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, что "я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют" - абсолютно нерациональна", - подчеркнул он.

Комментируя информацию из сети, что родители вывозят старшеклассников за границу, прежде всего ребят, из-за опасений мобилизации, замминистра сказал:

"Цифры вступительной кампании показывают другую ситуацию чем та, о которой пишут в соцсетях. В прошлом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировалось 312 508 человек. В этом году - 312 490 человек. На 18 человек меньше. В таких масштабах - это вообще не изменение. Из этих 312 тыс. - 20 тыс. пишут НМТ за рубежом (в прошлом году - 21 тыс.). Нет причины сдавать УМТ, если ты не поступаешь в заведение высшего образования в Украине".

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Автор: 

дети (6516) школа (3016) Минобразования (1737)


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Топ комментарии
+33
не перекручуй! питання мобілізації 18-річних - це одне,
а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання

не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!

тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
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05.05.2025 15:14
+27
Тут справа в іншому, після 18 років ти вже куй звідси виїдеш, кордон закритий
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05.05.2025 15:15
+26
Я ж вам ні разу не с3,!14 дів (С) Мощний Нелох
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05.05.2025 15:11
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Я ж вам ні разу не с3,!14 дів (С) Мощний Нелох
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05.05.2025 15:11 Ответить
****** шапіто
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05.05.2025 15:12 Ответить
Уточни хто... мон чи батьки?
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05.05.2025 15:15 Ответить
Я більше довірю бомжу свій смартфон із барсеткою посторожити, ніж будь-кому з чинуш.
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05.05.2025 15:13 Ответить
Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують - це абсолютно нераціональна паніка
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05.05.2025 15:14 Ответить
Розслабтесь, вам після обіцянки шашличків вже не вірять.
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05.05.2025 15:14 Ответить
ТОП !!!!
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05.05.2025 15:21 Ответить
Але проголосують ще раз
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05.05.2025 15:34 Ответить
не перекручуй! питання мобілізації 18-річних - це одне,
а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання

не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!

тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
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05.05.2025 15:14 Ответить
тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.-ти замахнувся на святе!!!
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05.05.2025 15:19 Ответить
Забули суддів і їх діточок!
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05.05.2025 15:26 Ответить
Тут справа в іншому, після 18 років ти вже куй звідси виїдеш, кордон закритий
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05.05.2025 15:15 Ответить
Поки з 18, а хто його знає, що буде пізніше.
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05.05.2025 15:17 Ответить
Не мобілізують
Спочатку заборонять виїзд, а потім мобілізують
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05.05.2025 15:16 Ответить
нехай їдуть.
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05.05.2025 15:18 Ответить
це не паніка, це дебільне рішення ставки, заборона на виїзд 18-60 усіх.
а мобілізація з 25ти.
зато всяких артистів чи рішал - випускають аж бігом.
тому зрозуміло що вивозять дітей, щоб могли подорожувати, жити закордоном.
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05.05.2025 15:19 Ответить
Зеленський:
"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій.
...
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. ..."
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05.05.2025 15:20 Ответить
у вас досі паніка?
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05.05.2025 15:24 Ответить
А у вас вже "в голові війна закінчилася"?
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05.05.2025 15:37 Ответить
Ясно. Значить треба вивозити.
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05.05.2025 15:21 Ответить
Це кінець нації і етносу. ЗА ЦЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ В 2019. Українців більше нема - чоловіки всі втечуть жінки теж. Тут навезуть індусів.
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05.05.2025 15:22 Ответить
Що тут індуси робити будуть ?Нахєр воно їм треба ?
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05.05.2025 15:53 Ответить
Приїдуть аж бігом,не сумнівайтеся.
Там не всі айтішники.
Збиратимуть полуницю,в теплицях працюватимуть,а далі перекочують в Європу.
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05.05.2025 16:21 Ответить
Доречі скоро шашлик
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05.05.2025 15:23 Ответить
Так війну ще планують на 100500 років судячи зі всього. Тому тут краще пере ніж недо
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05.05.2025 15:23 Ответить
і, що саме головне!
навіть як що, хлопець вступив у вуз за кордоном, і цьому є всі підтвердження, його не випустять!!!
а, всі хто виїхав, навряд чи повернуться в україну.
у україни, нема майбутнього, як у будь якій популяції, без дітей!!!
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05.05.2025 15:29 Ответить
Вивезти сина, бо 73% довбойобів і зе-ушльопки угандошили країну - раціональне рішення!
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05.05.2025 15:33 Ответить
Навпаки. Вивезти за можливості 17-річних синів - абсолютно раціональне і своєчасне рішення їхніх батьків.
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05.05.2025 15:44 Ответить
Тому мій брат,який з весни 2023 в ЗСУ і сказав сину виїзджати закордон .
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05.05.2025 15:51 Ответить
Та звісно що нераціонально. Наші люди ж такі затуркані, такі затуркані.
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05.05.2025 15:58 Ответить
Панове Буратіни ! Візьміть свої сольдо і вночі закопайте на Полі Чудес десь під ТЦК і скажіть чарівні слова : мене на війну не заберуть ! І нема чого хвилюватись !
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05.05.2025 16:03 Ответить
Вивезти, щоб дитина не загинула від шахеду. Це по перше. По друге - які тут в хлопця перспективи? Чи в дівчини...
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05.05.2025 16:12 Ответить
Просрали ви український генофонд остаточно. Тепер лише країна жебраків-пенсів.
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05.05.2025 16:15 Ответить
Зараз би довіряти владі, після усіх най.ок, кидків, "шашликів"...
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05.05.2025 17:34 Ответить
 
 