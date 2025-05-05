Вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют – это абсолютно нерациональная паника, – МОН
В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, поэтому волнение родителей относительно мобилизации 18-летних является нерациональным.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"Я напоминаю, что у нас мобилизационный возраст - 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, что "я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют" - абсолютно нерациональна", - подчеркнул он.
Комментируя информацию из сети, что родители вывозят старшеклассников за границу, прежде всего ребят, из-за опасений мобилизации, замминистра сказал:
"Цифры вступительной кампании показывают другую ситуацию чем та, о которой пишут в соцсетях. В прошлом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировалось 312 508 человек. В этом году - 312 490 человек. На 18 человек меньше. В таких масштабах - это вообще не изменение. Из этих 312 тыс. - 20 тыс. пишут НМТ за рубежом (в прошлом году - 21 тыс.). Нет причины сдавать УМТ, если ты не поступаешь в заведение высшего образования в Украине".
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а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання
не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!
тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
Спочатку заборонять виїзд, а потім мобілізують
а мобілізація з 25ти.
зато всяких артистів чи рішал - випускають аж бігом.
тому зрозуміло що вивозять дітей, щоб могли подорожувати, жити закордоном.
"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій.
...
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. ..."
Там не всі айтішники.
Збиратимуть полуницю,в теплицях працюватимуть,а далі перекочують в Європу.
навіть як що, хлопець вступив у вуз за кордоном, і цьому є всі підтвердження, його не випустять!!!
а, всі хто виїхав, навряд чи повернуться в україну.
у україни, нема майбутнього, як у будь якій популяції, без дітей!!!