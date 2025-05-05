Вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют – это абсолютно нерациональная паника, – МОН

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, поэтому волнение родителей относительно мобилизации 18-летних является нерациональным.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Я напоминаю, что у нас мобилизационный возраст - 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, что "я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют" - абсолютно нерациональна", - подчеркнул он.

Комментируя информацию из сети, что родители вывозят старшеклассников за границу, прежде всего ребят, из-за опасений мобилизации, замминистра сказал:

"Цифры вступительной кампании показывают другую ситуацию чем та, о которой пишут в соцсетях. В прошлом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировалось 312 508 человек. В этом году - 312 490 человек. На 18 человек меньше. В таких масштабах - это вообще не изменение. Из этих 312 тыс. - 20 тыс. пишут НМТ за рубежом (в прошлом году - 21 тыс.). Нет причины сдавать УМТ, если ты не поступаешь в заведение высшего образования в Украине".

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