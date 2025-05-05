Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують - це абсолютно нераціональна паніка, - МОН

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік, тому хвилювання батьків щодо мобілізації 18-річних є нераціональним.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік – 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що "я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують" – абсолютно нераціональна", - наголосив він.

Коментуючи інформацію з мережі, що батьки вивозять старшокласників за кордон, перш за все хлопців, через побоювання мобілізації, заступник міністра сказав:

"Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію ніж та, про яку пишуть в соцмережах. Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше. У таких масштабах – це взагалі не зміна. Із цих 312 тис. – 20 тис. пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тис.). Немає причини складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні".

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