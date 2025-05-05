Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують - це абсолютно нераціональна паніка, - МОН
В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік, тому хвилювання батьків щодо мобілізації 18-річних є нераціональним.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
"Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік – 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що "я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують" – абсолютно нераціональна", - наголосив він.
Коментуючи інформацію з мережі, що батьки вивозять старшокласників за кордон, перш за все хлопців, через побоювання мобілізації, заступник міністра сказав:
"Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію ніж та, про яку пишуть в соцмережах. Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше. У таких масштабах – це взагалі не зміна. Із цих 312 тис. – 20 тис. пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тис.). Немає причини складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні".
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а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання
не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!
тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
Спочатку заборонять виїзд, а потім мобілізують
а мобілізація з 25ти.
зато всяких артистів чи рішал - випускають аж бігом.
тому зрозуміло що вивозять дітей, щоб могли подорожувати, жити закордоном.
"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій.
...
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. ..."
Там не всі айтішники.
Збиратимуть полуницю,в теплицях працюватимуть,а далі перекочують в Європу.
навіть як що, хлопець вступив у вуз за кордоном, і цьому є всі підтвердження, його не випустять!!!
а, всі хто виїхав, навряд чи повернуться в україну.
у україни, нема майбутнього, як у будь якій популяції, без дітей!!!