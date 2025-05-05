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Новини Мобілізація
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Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують - це абсолютно нераціональна паніка, - МОН

Дітей вивозять за кордон через мобілізацію. Що кажуть в МОН

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік, тому хвилювання батьків щодо мобілізації 18-річних є нераціональним.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік – 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що "я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують" – абсолютно нераціональна", - наголосив він.

Коментуючи інформацію з мережі, що батьки вивозять старшокласників за кордон, перш за все хлопців, через побоювання мобілізації, заступник міністра сказав: 

"Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію ніж та, про яку пишуть в соцмережах. Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше. У таких масштабах – це взагалі не зміна. Із цих 312 тис. – 20 тис. пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тис.). Немає причини складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні".

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Автор: 

діти (5089) школа (2214) Міносвіти (1414)


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Топ коментарі
+30
не перекручуй! питання мобілізації 18-річних - це одне,
а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання

не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!

тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
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05.05.2025 15:14
+27
Тут справа в іншому, після 18 років ти вже куй звідси виїдеш, кордон закритий
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05.05.2025 15:15
+25
Я ж вам ні разу не с3,!14 дів (С) Мощний Нелох
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05.05.2025 15:11
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Я ж вам ні разу не с3,!14 дів (С) Мощний Нелох
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05.05.2025 15:11 Відповісти
****** шапіто
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05.05.2025 15:12 Відповісти
Уточни хто... мон чи батьки?
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05.05.2025 15:15 Відповісти
Я більше довірю бомжу свій смартфон із барсеткою посторожити, ніж будь-кому з чинуш.
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05.05.2025 15:13 Відповісти
Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують - це абсолютно нераціональна паніка
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05.05.2025 15:14 Відповісти
Розслабтесь, вам після обіцянки шашличків вже не вірять.
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05.05.2025 15:14 Відповісти
ТОП !!!!
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05.05.2025 15:21 Відповісти
Але проголосують ще раз
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05.05.2025 15:34 Відповісти
не перекручуй! питання мобілізації 18-річних - це одне,
а те що такий хлопець (18р.) не може законно виїхати закордон в принципі - це вже інше питання

не мобілізуєте до 25, то дозвольте до 25 виїжджати!
якщо не пускаєте 18-25, то плануєте мобілізувати, що в принципі є вірним!

тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.
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05.05.2025 15:14 Відповісти
тоді в окопі молоді хлопці мають зустріти: депутата, прокурора-інваліда, дбрівця, поліціянта, наукІвця, робітника ОП, московського попа, працівника цирку, операторів зв'язку, багатодітного батька і т.і.-ти замахнувся на святе!!!
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05.05.2025 15:19 Відповісти
Забули суддів і їх діточок!
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05.05.2025 15:26 Відповісти
Тут справа в іншому, після 18 років ти вже куй звідси виїдеш, кордон закритий
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05.05.2025 15:15 Відповісти
Поки з 18, а хто його знає, що буде пізніше.
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05.05.2025 15:17 Відповісти
Не мобілізують
Спочатку заборонять виїзд, а потім мобілізують
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05.05.2025 15:16 Відповісти
нехай їдуть.
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05.05.2025 15:18 Відповісти
це не паніка, це дебільне рішення ставки, заборона на виїзд 18-60 усіх.
а мобілізація з 25ти.
зато всяких артистів чи рішал - випускають аж бігом.
тому зрозуміло що вивозять дітей, щоб могли подорожувати, жити закордоном.
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05.05.2025 15:19 Відповісти
Зеленський:
"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій.
...
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. ..."
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05.05.2025 15:20 Відповісти
у вас досі паніка?
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05.05.2025 15:24 Відповісти
А у вас вже "в голові війна закінчилася"?
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05.05.2025 15:37 Відповісти
Ясно. Значить треба вивозити.
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05.05.2025 15:21 Відповісти
Це кінець нації і етносу. ЗА ЦЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ В 2019. Українців більше нема - чоловіки всі втечуть жінки теж. Тут навезуть індусів.
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05.05.2025 15:22 Відповісти
Що тут індуси робити будуть ?Нахєр воно їм треба ?
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05.05.2025 15:53 Відповісти
Приїдуть аж бігом,не сумнівайтеся.
Там не всі айтішники.
Збиратимуть полуницю,в теплицях працюватимуть,а далі перекочують в Європу.
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05.05.2025 16:21 Відповісти
Доречі скоро шашлик
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05.05.2025 15:23 Відповісти
Так війну ще планують на 100500 років судячи зі всього. Тому тут краще пере ніж недо
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05.05.2025 15:23 Відповісти
і, що саме головне!
навіть як що, хлопець вступив у вуз за кордоном, і цьому є всі підтвердження, його не випустять!!!
а, всі хто виїхав, навряд чи повернуться в україну.
у україни, нема майбутнього, як у будь якій популяції, без дітей!!!
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05.05.2025 15:29 Відповісти
Вивезти сина, бо 73% довбойобів і зе-ушльопки угандошили країну - раціональне рішення!
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05.05.2025 15:33 Відповісти
Навпаки. Вивезти за можливості 17-річних синів - абсолютно раціональне і своєчасне рішення їхніх батьків.
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05.05.2025 15:44 Відповісти
Тому мій брат,який з весни 2023 в ЗСУ і сказав сину виїзджати закордон .
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Та звісно що нераціонально. Наші люди ж такі затуркані, такі затуркані.
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05.05.2025 15:58 Відповісти
Панове Буратіни ! Візьміть свої сольдо і вночі закопайте на Полі Чудес десь під ТЦК і скажіть чарівні слова : мене на війну не заберуть ! І нема чого хвилюватись !
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05.05.2025 16:03 Відповісти
Вивезти, щоб дитина не загинула від шахеду. Це по перше. По друге - які тут в хлопця перспективи? Чи в дівчини...
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05.05.2025 16:12 Відповісти
Просрали ви український генофонд остаточно. Тепер лише країна жебраків-пенсів.
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05.05.2025 16:15 Відповісти
Зараз би довіряти владі, після усіх най.ок, кидків, "шашликів"...
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05.05.2025 17:34 Відповісти
 
 