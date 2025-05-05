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Новости Подрыв на мине
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Мужчина подорвался на мине во время работы на огороде в Каменке Харьковской области: он госпитализирован

В Харьковской области из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей

В понедельник, 5 мая, в деоккупированном селе Каменка Харьковской области произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель.

Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности при Харьковской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 54-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве, вероятно, на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", когда работал на огороде.

Инцидент произошел около 13:00. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано взрывное ранение и травматическая ампутация стопы. Его состояние - средней тяжести.

В Харьковской ОГА в очередной раз призывают граждан быть крайне осторожными в освобожденных районах и не прикасаться к подозрительным предметам.

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мина (292) Харьковская область (879) Изюмский район (76) Каменка (1)


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