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Мужчина подорвался на мине во время работы на огороде в Каменке Харьковской области: он госпитализирован
В понедельник, 5 мая, в деоккупированном селе Каменка Харьковской области произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель.
Об этом сообщил Центр координации противоминной деятельности при Харьковской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 54-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве, вероятно, на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", когда работал на огороде.
Инцидент произошел около 13:00. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано взрывное ранение и травматическая ампутация стопы. Его состояние - средней тяжести.
В Харьковской ОГА в очередной раз призывают граждан быть крайне осторожными в освобожденных районах и не прикасаться к подозрительным предметам.
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