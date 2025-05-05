175 0
Чоловік підірвався на міні під час роботи на городі у Кам’янці на Харківщині: його госпіталізовано
У понеділок, 5 травня, у деокупованому селі Кам’янка Харківської області стався вибух, внаслідок якого постраждав місцевий житель.
Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 54-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, ймовірно, на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка", коли працював на городі.
Інцидент стався близько 13:00. Потерпілого госпіталізували, у нього діагностовано вибухове поранення та травматичну ампутацію стопи. Його стан - середньої тяжкості.
У Харківській ОВА вкотре закликають громадян бути вкрай обережними у звільнених районах та не торкатися підозрілих предметів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль