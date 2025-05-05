Чоловік підірвався на міні під час роботи на городі у Кам’янці на Харківщині: його госпіталізовано

У понеділок, 5 травня, у деокупованому селі Кам’янка Харківської області стався вибух, внаслідок якого постраждав місцевий житель.

Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 54-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, ймовірно, на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка", коли працював на городі.

Інцидент стався близько 13:00. Потерпілого госпіталізували, у нього діагностовано вибухове поранення та травматичну ампутацію стопи. Його стан - середньої тяжкості.

У Харківській ОВА вкотре закликають громадян бути вкрай обережними у звільнених районах та не торкатися підозрілих предметів.

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