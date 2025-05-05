УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Підрив на міні
175 0

Чоловік підірвався на міні під час роботи на городі у Кам’янці на Харківщині: його госпіталізовано

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

У понеділок, 5 травня, у деокупованому селі Кам’янка Харківської області стався вибух, внаслідок якого постраждав місцевий житель.

Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 54-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, ймовірно, на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка", коли працював на городі.

Інцидент стався близько 13:00. Потерпілого госпіталізували, у нього діагностовано вибухове поранення та травматичну ампутацію стопи. Його стан - середньої тяжкості.

У Харківській ОВА вкотре закликають громадян бути вкрай обережними у звільнених районах та не торкатися підозрілих предметів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа про 120 тис. бракованих мін: ГАР МО вимагає невідкладно направити на завод професійну команду керівників та знайти решту підозрюваних

Автор: 

міна (358) Харківська область (886) Ізюмський район (76) Кам’янка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 