Справа про 120 тис. бракованих мін: ГАР МО вимагає невідкладно направити на завод професійну команду керівників та знайти решту підозрюваних

Минулого тижня СБУ затримала генерального директора одного з найбільших державних оборонних заводів у справі про постачання у армію неякісних 120-мм мінометних мін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадську антикорупційну раду при МОУ.

Як зазначається, також було затримано першого заступника директора заводу і двох працівників Міноборони (один із них колишній), які мали відповідати за перевірку якості мін і контролювати технологічний процес. Цей скандал є відомим і ГАР МОУ передавала до НАБУ і ДБР заяви про злочин у цій справі з іменами і цифрами, які не можуть бути названі публічно.

Водночас у ГАР ноголошують:

1. У справі про закупівлю неякісних мін кількість затриманих і підозрюваних не може обмежитись тільки вище перерахованими чотирма особами. Хтось давав команди заключати нові контракти на постачання нових партій мін вже після гучного скандалу, хтось заключав ці контракти, хтось лобіював все нові і нові переведення державних коштів. Всі ці "хтось" мають бути названі суспільству по іменах.

2. Проти директора заводу було давно порушено декілька справ про корупцію різними силовими структурами. При цьому зрозуміло, що корупцією на великому виробництві неможливо займатись тільки у складі гендиректора і його заступника. Але проти інших топменеджерів заводу поки не порушено кримінальних справ, їх не викликають на допити (за інформацією ГАР станом на зараз).

3. За великим рахунком, за останній рік навколо заводу було створено щось на кшталт фінансової піраміди. Заводу доручалося виконання контракту на поставку боєприпасів, папери підписувались, завод не виконував замовлення у встановлений термін. Тоді папери переписувались, до старих контрактів додавалися "допки", які продовжували термін дії контракту, і… заключався новий контракт на ще більший обсяг!

Станом на момент арешту директора, завод був винен Силам оборони сотні тисяч боєприпасів. Це означає, що армія не отримала їх своєчасно, а це в свою чергу означає, що це вартувало нам життів бійців, територій, жертв серед мирного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про 120 тис. бракованих мін: на 2 місяці без права застави заарештовано посадовця оборонного заводу

"Піраміда", про яку сказано вище, мала всі шанси впасти навіть без затримання багаторічного керівника заводу. Обсяг невиконаних поставок боєприпасів збільшувався щомісяця, і рано чи пізно це число само по собі стало б занадто великим навіть для тих, хто лобіював все нові і нові контракти з заводом.

Але тепер, після затримання керівника заводу, "піраміда" вочевидь розсиплеться протягом дуже короткого часу. Бо, як правило, при різкій зміні керівництва, особливо багаторічного (а нинішній директор керував заводом ще з минулого століття) новому менеджменту знадобиться до року або навіть більше, аби вникнути у всі виробничі процеси, зрозуміти фінансові потоки, в тому числі корупційні, розібратися із бухгалтерією, переглянути контракти, заспокоїти постачальників і завезти нову команду менеджерів", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що цього часу у Сил оборони немає.

"ГАР МОУ, яка має у розпорядженні цифри і номери контрактів, відправила листи на відповідні відомства і міністерства з вимогою, зокрема, невідкладно завести на завод професійну команду керівників з досвідом кризового управління підприємствами, провести аудит і терміновий аналіз виробничих можливостей заводу (насамперед реальної наявності порохів), який у найкоротші строки має дати відповідь на питання щодо фактичної кількості боєприпасів, що можуть бути поставлені до Сил оборони України у визначені контрактами терміни.

Після чіткого розуміння розриву між обсягом законтрактованих постачань та реальними виробничими можливостями підприємства, слід провести переговори з іншими виробниками та постачальниками боєприпасів відповідних калібрів. Додатковими угодами до чинних контрактів необхідно зменшити обсяг зобов’язань заводу з поверненням відповідних коштів, аби їх можна було перерозподілити на закриття потреб Сил оборони України", - наголошується у повідомленні.

У разі, якщо інші виробники та постачальники не зможуть забезпечити необхідну кількість боєприпасів, має бути ухвалене рішення про термінову закупівлю альтернативних засобів ураження.

У листах, які ГАР МОУ надіслала відповідним відомствам, вказані цифри, калібри і номери контрактів, які не можуть бути названі публічно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про 120 тис. бракованих мін: на 2 місяці заарештовано директора Павлоградського хімзаводу Шимана

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

Також читайте: НАБУ розслідує постачання неякісних мін та причетність до цього чиновників АОЗ, - Антикорупційна ради при Міноборони. ДОКУМЕНТ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

Також читайте: Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.