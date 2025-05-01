Справа про 120 тис. бракованих мін: на 2 місяці без права застави заарештовано посадовця оборонного заводу

У Шевченківському районному суді Києва 1 травня запобіжний захід у справі про постачання до ЗСУ партії бракованих мінометних пострілів. обрали Олексію Кириченку - першому заступнику гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині Леоніда Шимана.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Запобіжний захід Олексію Кириченку

Розгляд питання про обрання запобіжного заходу першому заступнику Шимана Олексію Кириченку проводили 1 травня у відкритому форматі. Його правозахисник Олександр Щербин подав клопотання про відвід судді.

Адвокат вважає, що під час розподілу суддів були порушення. Він стверджує, що не всі судді брали участь у розподілі. Деяких виключили через відсутність спеціалізації, хоч вона і була, зазначив правозахисник.

За його словами, тепер сторона захисту планує оскаржувати й попередні рішення суду.

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Прокурори виступили проти клопотання про відвід судді, адже вважають його необґрунтованим. Суд також не задовольнив клопотання адвоката. Також засідання вирішили проводити у закритому форматі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

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31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.