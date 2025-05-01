Дело о 120 тыс. бракованных мин: на 2 месяца без права залога арестован чиновник оборонного завода

В Шевченковском районном суде Киева 1 мая меру пресечения по делу о поставках в ВСУ партии бракованных минометных выстрелов. избрали Алексею Кириченко - первому заместителю гендиректора оборонного завода на Днепропетровщине Леонида Шимана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мера пресечения Алексею Кириченко

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения первому заместителю Шимана Алексею Кириченко проводили 1 мая в открытом формате. Его правозащитник Александр Щербин подал ходатайство об отводе судьи.

Адвокат считает, что при распределении судей были нарушения. Он утверждает, что не все судьи участвовали в распределении. Некоторых исключили из-за отсутствия специализации, хотя она и была, отметил правозащитник.

По его словам, теперь сторона защиты планирует обжаловать и предыдущие решения суда.

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Прокуроры выступили против ходатайства об отводе судьи, ведь считают его необоснованным. Суд также не удовлетворил ходатайство адвоката. Также заседание решили проводить в закрытом формате.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня без права внесения залога.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

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31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.