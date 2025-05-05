Дело о 120 тыс. бракованных мин: ОАС МО требует немедленно направить на завод профессиональную команду руководителей и найти остальных подозреваемых

На прошлой неделе СБУ задержала генерального директора одного из крупнейших государственных оборонных заводов по делу о поставках в армию некачественных 120-мм минометных мин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественный антикоррупционный совет при МОУ.

Как отмечается, также были задержаны первый заместитель директора завода и два работника Минобороны (один из них бывший), которые должны были отвечать за проверку качества мин и контролировать технологический процесс. Этот скандал известен, и ГАР МОУ передавала в НАБУ и ГБР заявления о преступлении по этому делу с именами и цифрами, которые не могут быть названы публично.

В то же время в ГАР подчеркнули:

1. В деле о закупке некачественных мин количество задержанных и подозреваемых не может ограничиться только вышеперечисленными четырьмя лицами. Кто-то давал команды заключать новые контракты на поставку новых партий мин уже после громкого скандала, кто-то заключал эти контракты, кто-то лоббировал все новые и новые переводы государственных средств. Все эти "кто-то" должны быть названы обществу по именам.

2. Против директора завода было давно возбуждено несколько дел о коррупции различными силовыми структурами. При этом понятно, что коррупцией на крупном производстве невозможно заниматься только в составе гендиректора и его заместителя. Но против других топ-менеджеров завода пока не возбуждены уголовные дела, их не вызывают на допросы (по информации ГАР по состоянию на сейчас).

3. По большому счету, за последний год вокруг завода было создано что-то вроде финансовой пирамиды. Заводу поручалось выполнение контракта на поставку боеприпасов, бумаги подписывались, завод не выполнял заказ в установленный срок. Тогда бумаги переписывались, к старым контрактам добавлялись "допки", которые продлевали срок действия контракта, и... заключался новый контракт на еще больший объем!

По состоянию на момент ареста директора, завод был должен Силам обороны сотни тысяч боеприпасов. Это означает, что армия не получила их своевременно, а это в свою очередь означает, что это стоило нам жизней бойцов, территорий, жертв среди мирного населения.

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"Пирамида", о которой сказано выше, имела все шансы рухнуть даже без задержания многолетнего руководителя завода. Объем невыполненных поставок боеприпасов увеличивался ежемесячно, и рано или поздно это число само по себе стало бы слишком большим даже для тех, кто лоббировал все новые и новые контракты с заводом.

Но теперь, после задержания руководителя завода, "пирамида" очевидно рассыплется в течение очень короткого времени. Потому что, как правило, при резкой смене руководства, особенно многолетнего (а нынешний директор руководил заводом еще с прошлого века) новому менеджменту понадобится до года или даже больше, чтобы вникнуть во все производственные процессы, понять финансовые потоки, в том числе коррупционные, разобраться с бухгалтерией, пересмотреть контракты, успокоить поставщиков и завезти новую команду менеджеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этого времени у Сил обороны нет.

"ОАС МОУ, которая располагает цифрами и номерами контрактов, отправила письма в соответствующие ведомства и министерства с требованием, в частности, безотлагательно завести на завод профессиональную команду руководителей с опытом кризисного управления предприятиями, провести аудит и срочный анализ производственных возможностей завода (прежде всего реального наличия порохов), который в кратчайшие сроки должен дать ответ на вопрос о фактическом количестве боеприпасов, которые могут быть поставлены в Силы обороны Украины в определенные контрактами сроки.

После четкого понимания разрыва между объемом законтрактованных поставок и реальными производственными возможностями предприятия, следует провести переговоры с другими производителями и поставщиками боеприпасов соответствующих калибров. Дополнительными соглашениями к действующим контрактам необходимо уменьшить объем обязательств завода с возвратом соответствующих средств, чтобы их можно было перераспределить на закрытие потребностей Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

В случае, если другие производители и поставщики не смогут обеспечить необходимое количество боеприпасов, должно быть принято решение о срочной закупке альтернативных средств поражения.

В письмах, которые ОАС МОУ направила соответствующим ведомствам, указаны цифры, калибры и номера контрактов, которые не могут быть названы публично.

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Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

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31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.