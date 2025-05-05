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Новости
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Россия уничтожила два из трех водопроводов Константиновки: жителей предупредили о кризисе с водой

вода,кран

Российская армия полностью уничтожила два из трех водопроводов в Константиновке Донецкой области. Водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Константиновской городской военной администрации.

"Вследствие вражеских обстрелов на сегодняшний день повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение нашей громады", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий. А водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве.

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Городская военная администрация совместно с Константиновским ПУВКХ принимает все возможные меры для стабилизации ситуации.

"Сейчас проводятся переподключения между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно", - отметили в МВА.

В ГВА Константиновки попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации и экономно использовать воду.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке ухудшается проблема с водоснабжением. Если раньше в оккупированном городе вода в кранах появлялась по несколько часов в два дня, то отныне она будет подаваться раз в трое суток.

Автор: 

Донецкая область (9756) водоснабжение (722) вода (918) Краматорский район (263) Константиновка (1761)


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Як "пахарашєл бамбас" при расєйці((
Багато жителів Костянтинівки заздрять двом пенсіям донетчан
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05.05.2025 21:20 Ответить
так багато бувших жителів канстахи теж, позарегились в декількох місцях і їх доходам заздрять навіть жітєлі бамбаса! ))
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05.05.2025 21:35 Ответить
Росія знищила два з трьох водогонів

А скаже, що єслі в кранє нєт води, значіт, випив Зеленський!
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05.05.2025 21:22 Ответить
 
 