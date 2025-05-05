Росія знищила два з трьох водогонів Костянтинівки: мешканців попередили про кризу з водою

Російська армія повністю знищила два з трьох водогонів у Костянтинівці на Донеччині. Водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади", - ідеться в повідомленні.

Як зауважує влада, ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій. А водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості.

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Міська військова адміністрація спільно з Костянтинівським ВУВКГ вживає всіх можливих заходів для стабілізації ситуації.

"Наразі проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо", - наголосили в МВА.

У МВА Костянтинівки попросили громадян з розумінням поставитися до ситуації та економно використовувати воду.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби.