УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10264 відвідувача онлайн
Новини
579 4

Росія знищила два з трьох водогонів Костянтинівки: мешканців попередили про кризу з водою

вода,кран

Російська армія повністю знищила два з трьох водогонів у Костянтинівці на Донеччині. Водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади", - ідеться в повідомленні.

Як зауважує влада, ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій. А водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості.

Також читайте: Кабмін виділив 8 мільярдів на будівництво нового водогону для Миколаєва

Міська військова адміністрація спільно з Костянтинівським ВУВКГ вживає всіх можливих заходів для стабілізації ситуації.

"Наразі проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо", - наголосили в МВА.

У МВА Костянтинівки попросили громадян з розумінням поставитися до ситуації та  економно використовувати воду.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби.

Автор: 

Донецька область (8568) водопостачання (834) вода (1178) Краматорський район (268) Костянтинівка (293)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як "пахарашєл бамбас" при расєйці((
Багато жителів Костянтинівки заздрять двом пенсіям донетчан
показати весь коментар
05.05.2025 21:20 Відповісти
так багато бувших жителів канстахи теж, позарегились в декількох місцях і їх доходам заздрять навіть жітєлі бамбаса! ))
показати весь коментар
05.05.2025 21:35 Відповісти
Росія знищила два з трьох водогонів

А скаже, що єслі в кранє нєт води, значіт, випив Зеленський!
показати весь коментар
05.05.2025 21:22 Відповісти
 
 