Израиль нанес удары по инфраструктуре хуситов в Йемене

В понедельник, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру поддерживаемых Ираном хуситов в морском порту Ходейда в Йемене и вокруг него. Удар был осуществлен в ответ на неоднократные атаки хуситов против Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, информирует Цензор.НЕТ.

Военные ЦАХАЛа отметили, что атаковали инфраструктуру в морском порту Ходейда, которая является "основным источником дохода для режима хуситов".

"Морской порт в Ходейде используется для перевозки иранского оружия, оборудования для военных нужд и других нужд террористов",- сказано в сообщении.

Также Израиль атаковал бетонный завод "Баджил", который производит ресурсы для строительства тоннелей и военной инфраструктуры.

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