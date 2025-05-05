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Новости Атака Израиля по инфраструктуре хуситов
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Израиль нанес удары по инфраструктуре хуситов в Йемене

Израиль нанес удар по инфраструктуре йеменских хуситов

В понедельник, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру поддерживаемых Ираном хуситов в морском порту Ходейда в Йемене и вокруг него. Удар был осуществлен в ответ на неоднократные атаки хуситов против Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, информирует Цензор.НЕТ.

Военные ЦАХАЛа отметили, что атаковали инфраструктуру в морском порту Ходейда, которая является "основным источником дохода для режима хуситов".

"Морской порт в Ходейде используется для перевозки иранского оружия, оборудования для военных нужд и других нужд террористов",- сказано в сообщении.

Также Израиль атаковал бетонный завод "Баджил", который производит ресурсы для строительства тоннелей и военной инфраструктуры.

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Автор: 

Израиль (1928) Йемен (68) атака (386) хуситы (7)


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Топ комментарии
+3
Треба підтримати Ізраїль - в'їпати по параду терористів на пабєдабєсіє.
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05.05.2025 22:17
+1
Цих ганчіркоголових варто пиззити лише за саму непристойну назву х...сити!
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05.05.2025 22:16
+1
Який гарний нацизм!
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05.05.2025 22:28
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Волц точно аплодує Ізраїлю, сидячі в кріслі в ООН
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05.05.2025 22:14 Ответить
Цих ганчіркоголових варто пиззити лише за саму непристойну назву х...сити!
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05.05.2025 22:16 Ответить
Який гарний нацизм!
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05.05.2025 22:28 Ответить
ну піди в сраку поцілуй цих гірсько-пустельних мавп
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05.05.2025 23:10 Ответить
Нацисты с гомо фантазиями...
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05.05.2025 23:30 Ответить
кацапе не пались...
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05.05.2025 23:36 Ответить
Почалось: хто не підар, той москаль. улю-лю-улю-лю
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06.05.2025 00:36 Ответить
Треба підтримати Ізраїль - в'їпати по параду терористів на пабєдабєсіє.
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05.05.2025 22:17 Ответить
DW
Увечері в неділю, 4 травня, влада Ірану оголосила про успішне випробування нової твердопаливної балістичної ракети Qassem Basir 17 квітня. Міністр оборони Ісламської Республіки Азіз Насірзаде заявив в ефірі державного телеканалу IRIB 2, що ця ракета має покращену маневреність, має дальність польоту до 1,2 тисячі кілометрів, і є "невразливою для систем протиповітряної оборони, таких як THAAD і Patriot, і тих, які є в Ізраїлю".

Насірзаде також попередив США, що Іран «готовий дати потужну відповідь», «якщо на нього нападуть або змусять вступити у війну». Глава іранського військового відомства запевнив: Тегеран «не відчуває ворожості до сусідніх країн і прагне до братерських відносин з ними», але в разі війни американські бази на їхній території стануть «законними цілями» для іранських військових.
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05.05.2025 22:32 Ответить
"палатєнцєголовиє" це братушки кацапів по різним аналоговнєтним вундервафлям...
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05.05.2025 23:08 Ответить
А як же мирний план Тампона? Тампон скрізь обісрався і наївся гівна
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05.05.2025 22:45 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Для хуситов попадание в район аэропорта Бен-Гурион, безусловно, большое достижение в плане имиджа и пиара. Поразили цель «в самом сердце оккупированой Палестины».

Что мы имеем: Американцы окучивают Йемен в его хуситской части уже больше месяца и пока толку особого нет. К потерям и разрушениям они не чувствительны, ракеты иранцы им исправно подвозят, опять же есть какие то запасы.

Постреливать раз в день/пару дней много ума и ракет не надо, а принцип больших чисел никто не отменял. В том его смысле, что если долго мучиться, что нибудь получится, вот и получилось. И опять же дело не в эффективности ПРО, она никогда не была и не будет стопроцентной. Но авиакомпании массово отменяют рейсы, а вот это уже серьезно. Убытки огромные, живем-то на острове.

Какой из всего этого можно сделать вывод: Йемен не причина, а следствие. Причина в Иране и тот факт, что порт в Бендер-Аббасе до сих пор (хоть и частично) сохранился, вызывает вопросы. Как и терминал на острове Харк, Кенганский завод по переработке газа и прочие объекты, про которые уже сто раз писали.

Но американцы, с их и-де-фикс заключить сделку, не дают разобраться с Ираном и в итоге мы сидим и ждём, куда еще прилетит.
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05.05.2025 22:52 Ответить
Если бы Трамп был президентом, то этой войны бы не было... так, стоп... хмм...
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05.05.2025 23:37 Ответить
 
 