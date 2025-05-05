Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі хуситів у Ємені
У понеділок, 5 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала інфраструктуру підтримуваних Іраном хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього. Удар був здійснений у відповідь на неодноразові атаки хуситів проти Ізраїлю.
Про це повідомила пресслужба ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ.
Військові ЦАХАЛу зазначили, що атакували інфраструктуру в морському порту Ходейда, яка є "основним джерелом доходу для режиму хуситів".
"Морський порт у Ходейді використовується для перевезення іранської зброї, обладнання для військових потреб та інших потреб терористів",- сказано в повідомленні.
Також Ізраїль атакував бетонний завод "Баджіл", який виготовляє ресурси для будівництва тунелів та військової інфраструктури.
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Увечері в неділю, 4 травня, влада Ірану оголосила про успішне випробування нової твердопаливної балістичної ракети Qassem Basir 17 квітня. Міністр оборони Ісламської Республіки Азіз Насірзаде заявив в ефірі державного телеканалу IRIB 2, що ця ракета має покращену маневреність, має дальність польоту до 1,2 тисячі кілометрів, і є "невразливою для систем протиповітряної оборони, таких як THAAD і Patriot, і тих, які є в Ізраїлю".
Насірзаде також попередив США, що Іран «готовий дати потужну відповідь», «якщо на нього нападуть або змусять вступити у війну». Глава іранського військового відомства запевнив: Тегеран «не відчуває ворожості до сусідніх країн і прагне до братерських відносин з ними», але в разі війни американські бази на їхній території стануть «законними цілями» для іранських військових.
Для хуситов попадание в район аэропорта Бен-Гурион, безусловно, большое достижение в плане имиджа и пиара. Поразили цель «в самом сердце оккупированой Палестины».
Что мы имеем: Американцы окучивают Йемен в его хуситской части уже больше месяца и пока толку особого нет. К потерям и разрушениям они не чувствительны, ракеты иранцы им исправно подвозят, опять же есть какие то запасы.
Постреливать раз в день/пару дней много ума и ракет не надо, а принцип больших чисел никто не отменял. В том его смысле, что если долго мучиться, что нибудь получится, вот и получилось. И опять же дело не в эффективности ПРО, она никогда не была и не будет стопроцентной. Но авиакомпании массово отменяют рейсы, а вот это уже серьезно. Убытки огромные, живем-то на острове.
Какой из всего этого можно сделать вывод: Йемен не причина, а следствие. Причина в Иране и тот факт, что порт в Бендер-Аббасе до сих пор (хоть и частично) сохранился, вызывает вопросы. Как и терминал на острове Харк, Кенганский завод по переработке газа и прочие объекты, про которые уже сто раз писали.
Но американцы, с их и-де-фикс заключить сделку, не дают разобраться с Ираном и в итоге мы сидим и ждём, куда еще прилетит.