Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі хуситів у Ємені

У понеділок, 5 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала інфраструктуру підтримуваних Іраном хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього. Удар був здійснений у відповідь на неодноразові атаки хуситів проти Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ.

Військові ЦАХАЛу зазначили, що атакували інфраструктуру в морському порту Ходейда, яка є "основним джерелом доходу для режиму хуситів".

"Морський порт у Ходейді використовується для перевезення іранської зброї, обладнання для військових потреб та інших потреб терористів",- сказано в повідомленні.

Також Ізраїль атакував бетонний завод "Баджіл", який виготовляє ресурси для будівництва тунелів та військової інфраструктури.

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