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Новини Атака Ізраїлю по інфраструктурі хуситів
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Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі хуситів у Ємені

Ізраїль вдарив по інфраструктурі єменських хуситів

У понеділок, 5 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала інфраструктуру підтримуваних Іраном хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього. Удар був здійснений у відповідь на неодноразові атаки хуситів проти Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ.

Військові ЦАХАЛу зазначили, що атакували інфраструктуру в морському порту Ходейда, яка є "основним джерелом доходу для режиму хуситів".

"Морський порт у Ходейді використовується для перевезення іранської зброї, обладнання для військових потреб та інших потреб терористів",- сказано в повідомленні.

Також Ізраїль  атакував бетонний завод "Баджіл", який виготовляє ресурси для будівництва тунелів та військової інфраструктури.

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Автор: 

Ізраїль (1646) Ємен (28) атака (350) хусити (6)


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Топ коментарі
+3
Треба підтримати Ізраїль - в'їпати по параду терористів на пабєдабєсіє.
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05.05.2025 22:17
+1
Цих ганчіркоголових варто пиззити лише за саму непристойну назву х...сити!
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05.05.2025 22:16
+1
Який гарний нацизм!
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05.05.2025 22:28
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Волц точно аплодує Ізраїлю, сидячі в кріслі в ООН
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05.05.2025 22:14 Відповісти
Цих ганчіркоголових варто пиззити лише за саму непристойну назву х...сити!
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05.05.2025 22:16 Відповісти
Який гарний нацизм!
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05.05.2025 22:28 Відповісти
ну піди в сраку поцілуй цих гірсько-пустельних мавп
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05.05.2025 23:10 Відповісти
Нацисты с гомо фантазиями...
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05.05.2025 23:30 Відповісти
кацапе не пались...
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05.05.2025 23:36 Відповісти
Треба підтримати Ізраїль - в'їпати по параду терористів на пабєдабєсіє.
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05.05.2025 22:17 Відповісти
DW
Увечері в неділю, 4 травня, влада Ірану оголосила про успішне випробування нової твердопаливної балістичної ракети Qassem Basir 17 квітня. Міністр оборони Ісламської Республіки Азіз Насірзаде заявив в ефірі державного телеканалу IRIB 2, що ця ракета має покращену маневреність, має дальність польоту до 1,2 тисячі кілометрів, і є "невразливою для систем протиповітряної оборони, таких як THAAD і Patriot, і тих, які є в Ізраїлю".

Насірзаде також попередив США, що Іран «готовий дати потужну відповідь», «якщо на нього нападуть або змусять вступити у війну». Глава іранського військового відомства запевнив: Тегеран «не відчуває ворожості до сусідніх країн і прагне до братерських відносин з ними», але в разі війни американські бази на їхній території стануть «законними цілями» для іранських військових.
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05.05.2025 22:32 Відповісти
"палатєнцєголовиє" це братушки кацапів по різним аналоговнєтним вундервафлям...
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05.05.2025 23:08 Відповісти
А як же мирний план Тампона? Тампон скрізь обісрався і наївся гівна
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05.05.2025 22:45 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Для хуситов попадание в район аэропорта Бен-Гурион, безусловно, большое достижение в плане имиджа и пиара. Поразили цель «в самом сердце оккупированой Палестины».

Что мы имеем: Американцы окучивают Йемен в его хуситской части уже больше месяца и пока толку особого нет. К потерям и разрушениям они не чувствительны, ракеты иранцы им исправно подвозят, опять же есть какие то запасы.

Постреливать раз в день/пару дней много ума и ракет не надо, а принцип больших чисел никто не отменял. В том его смысле, что если долго мучиться, что нибудь получится, вот и получилось. И опять же дело не в эффективности ПРО, она никогда не была и не будет стопроцентной. Но авиакомпании массово отменяют рейсы, а вот это уже серьезно. Убытки огромные, живем-то на острове.

Какой из всего этого можно сделать вывод: Йемен не причина, а следствие. Причина в Иране и тот факт, что порт в Бендер-Аббасе до сих пор (хоть и частично) сохранился, вызывает вопросы. Как и терминал на острове Харк, Кенганский завод по переработке газа и прочие объекты, про которые уже сто раз писали.

Но американцы, с их и-де-фикс заключить сделку, не дают разобраться с Ираном и в итоге мы сидим и ждём, куда еще прилетит.
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05.05.2025 22:52 Відповісти
Если бы Трамп был президентом, то этой войны бы не было... так, стоп... хмм...
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05.05.2025 23:37 Відповісти
 
 