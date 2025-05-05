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Новости обстрелы Херсонщины
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Один человек погиб вследствие обстрела Томиной Балки в Херсонской области, - ОВА

вибух

Российский обстрел унес жизнь жителя Томиной Балки на Херсонщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Около 17:00 5 мая враг накрыл огнем Томину Балку.

Один из снарядов попал в частный дом. Вследствие этого погиб 72-летний мужчина. Он был в своем дворе, когда произошел удар.

Читайте: Последствия российских обстрелов Херсонщины: два человека погибли и двое ранены

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