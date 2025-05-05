Один человек погиб вследствие обстрела Томиной Балки в Херсонской области, - ОВА
Российский обстрел унес жизнь жителя Томиной Балки на Херсонщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Около 17:00 5 мая враг накрыл огнем Томину Балку.
Один из снарядов попал в частный дом. Вследствие этого погиб 72-летний мужчина. Он был в своем дворе, когда произошел удар.
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