Одна людина загинула внаслідок обстрілу Томиної Балки на Херсонщині, - ОВА

Російський обстріл забрав життя мешканця Томиної Балки на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Близько 17:00 5 травня ворог вкрив вогнем Томину Балку.

Один із снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 72-річний чоловік. Він був на своєму подвір’ї, коли стався удар.

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