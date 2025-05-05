Одна людина загинула внаслідок обстрілу Томиної Балки на Херсонщині, - ОВА
Російський обстріл забрав життя мешканця Томиної Балки на Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Близько 17:00 5 травня ворог вкрив вогнем Томину Балку.
Один із снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 72-річний чоловік. Він був на своєму подвір’ї, коли стався удар.
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