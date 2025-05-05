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Новини обстріли Херсонщини
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Одна людина загинула внаслідок обстрілу Томиної Балки на Херсонщині, - ОВА

вибух

Російський обстріл забрав життя мешканця Томиної Балки на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Близько 17:00 5 травня ворог вкрив вогнем Томину Балку.

Один із снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 72-річний чоловік. Він був на своєму подвір’ї, коли стався удар.

Читайте: Наслідки російських обстрілів Херсонщини: дві людини загинули та двох поранено

Автор: 

обстріл (28672) жертви (1801) Херсонська область (5791) Херсонський район (294) Томина Балка (5) війна в Україні (4144)


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