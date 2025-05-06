Рашисты выпустили 136 "шахедов" по Украине: ПВО сбила 54 цели, один БПЛА еще в воздухе. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 6 мая 2025 года выпустили по Украине 136 ударных БПЛА и беспилотники других типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Приморск - ТОТ Запорожской обл.
"По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
70 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Сейчас один БПЛА - в воздухе, продолжается боевые работа.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесская и Днепропетровская области.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий06.05.2025 11:12 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.05.2025 11:43 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.05.2025 11:40 Ответить Мне нравится 0
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