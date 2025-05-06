РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
752 3

Рашисты выпустили 136 "шахедов" по Украине: ПВО сбила 54 цели, один БПЛА еще в воздухе. ИНФОГРАФИКА

РФ выпустила 136 шахедов по Украине 6 мая 2025 года

Российские войска в ночь на 6 мая 2025 года выпустили по Украине 136 ударных БПЛА и беспилотники других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Приморск - ТОТ Запорожской обл.

"По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

70 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Сейчас один БПЛА - в воздухе, продолжается боевые работа.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесская и Днепропетровская области.

Также читайте: Россияне просят тишины на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине, - Зеленский

РФ выпустила 136 шахедов по Украине 6 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27351) ПВО (2777) Воздушные силы (2334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підари не вгамуються,треба випалювати їм тайгу...
показать весь комментарий
06.05.2025 11:12 Ответить
Тайга хай буде - то китайське), підарів бы выпалити нахрін!
показать весь комментарий
06.05.2025 11:43 Ответить
Один спужался?
показать весь комментарий
06.05.2025 11:40 Ответить
 
 