Рашисты выпустили 136 "шахедов" по Украине: ПВО сбила 54 цели, один БПЛА еще в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 6 мая 2025 года выпустили по Украине 136 ударных БПЛА и беспилотники других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Приморск - ТОТ Запорожской обл.

"По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.



70 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Сейчас один БПЛА - в воздухе, продолжается боевые работа.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесская и Днепропетровская области.

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