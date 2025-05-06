Рашисти випустили 136 "шахедів" по Україні: ППО збила 54 цілі, один БпЛА ще в повітрі. ІНФОГРАФІКА
Російські війська у ніч на 6 травня 2025 року випустили по Україні 136 ударних БпЛА та безпілотники інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували з районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Приморськ - ТОТ Запорізької обл.
"Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Наразі один БпЛА - в повітрі, триває бойові робота.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар06.05.2025 11:12 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар06.05.2025 11:43 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
показати весь коментар06.05.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0
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