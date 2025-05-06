Еврокомиссия финализирует 17-й пакет санкций против России сегодня

6 мая Еврокомиссия планирует объявить финальное предложение по 17-му пакету санкций против России. Венгрия может частично заблокировать новые ограничения.

Об этом сообщили два европейских дипломата, знакомые с ходом процесса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Ожидается, что это будет ограниченный по масштабу санкционный пакет, который представят после заседания коллегии еврокомиссаров. "Если Комиссия представит свое предложение сегодня, оно будет рассмотрено завтра, 7 мая, на заседании Coreper (комитета постоянных представителей в ЕС - ред.)", - добавил другой собеседник.

Пока неясно, будет ли этот пакет официально утвержден уже 9 мая во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое может пройти в Украине, вероятно, во Львове. Официально планы относительно этого визита не разглашаются из соображений безопасности.

Как отмечается, ключевой интригой остается позиция Венгрии, которая уже неоднократно блокировала решения ЕС, требующие единодушия. По словам одного из чиновников, Венгрия может поддержать лишь часть нового пакета - в частности, без индивидуальных санкций против российских (или сербских) политиков и бизнесменов.

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