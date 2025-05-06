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Новости Санкции ЕС
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Еврокомиссия финализирует 17-й пакет санкций против России сегодня

США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

6 мая Еврокомиссия планирует объявить финальное предложение по 17-му пакету санкций против России. Венгрия может частично заблокировать новые ограничения.

Об этом сообщили два европейских дипломата, знакомые с ходом процесса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Ожидается, что это будет ограниченный по масштабу санкционный пакет, который представят после заседания коллегии еврокомиссаров. "Если Комиссия представит свое предложение сегодня, оно будет рассмотрено завтра, 7 мая, на заседании Coreper (комитета постоянных представителей в ЕС - ред.)", - добавил другой собеседник.

Пока неясно, будет ли этот пакет официально утвержден уже 9 мая во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое может пройти в Украине, вероятно, во Львове. Официально планы относительно этого визита не разглашаются из соображений безопасности.

Как отмечается, ключевой интригой остается позиция Венгрии, которая уже неоднократно блокировала решения ЕС, требующие единодушия. По словам одного из чиновников, Венгрия может поддержать лишь часть нового пакета - в частности, без индивидуальных санкций против российских (или сербских) политиков и бизнесменов.

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може вже треба щось нам заблокувати для йовбиків крім газу?
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06.05.2025 11:48 Ответить
Трускавецкая школа дипломатии? Я так понимаю что у нас вся такая дипломатия сейчас. Как собачка Павлова, раздражитель-реакция. Интеллекта ноль, стратегического планирования ноль, комбинаторики ноль. Все как у инфузории-туфельки.
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06.05.2025 12:02 Ответить
Принцип одностайності при прийнятті важливих зовнішньо-
політичних рішень в Раді ЄС -це не демократія ,це-диктатура
проросійських лідерів. Це слабкість і ганьба Ради ЄС .
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06.05.2025 12:45 Ответить
Чому нафта йде з раші по трубопроводу через Україну в Угорщину та Словатчіну? В нас війна чи що? Попали рашисти шахедом, ракетою і все...ремонт на півроку або рік. Ремонтуємо, ведемо перемовини і ті.
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06.05.2025 13:26 Ответить
 
 