Єврокомісія фіналізує 17-й пакет санкцій проти Росії сьогодні

6 травня Єврокомісія планує оголосити фінальну пропозицію щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Угорщина може частково заблокувати нові обмеження.

Про це повідомили два європейські дипломати, обізнані з перебігом процесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Очікується, що це буде обмежений за масштабом санкційний пакет, який презентують після засідання колегії єврокомісарів. "Якщо Комісія презентує свою пропозицію сьогодні, вона буде розглянута завтра, 7 травня, на засіданні Coreper (комітету постійних представників у ЄС - ред.)", - додав інший співрозмовник.

Поки неясно, чи буде цей пакет офіційно затверджено вже 9 травня під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке може пройти в Україні, ймовірно, у Львові. Офіційно плани щодо цього візиту не розголошуються з міркувань безпеки.

Як зазначається, ключовою інтригою залишається позиція Угорщини, яка вже неодноразово блокувала рішення ЄС, що потребують одностайності. За словами одного з посадовців, Угорщина може підтримати лише частину нового пакету - зокрема, без індивідуальних санкцій проти російських (або й сербських) політиків і бізнесменів.

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