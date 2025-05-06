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Новини Санкції ЄС
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Єврокомісія фіналізує 17-й пакет санкцій проти Росії сьогодні

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

6 травня Єврокомісія планує оголосити фінальну пропозицію щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Угорщина може частково заблокувати нові обмеження.

Про це повідомили два європейські дипломати, обізнані з перебігом процесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Очікується, що це буде обмежений за масштабом санкційний пакет, який презентують після засідання колегії єврокомісарів. "Якщо Комісія презентує свою пропозицію сьогодні, вона буде розглянута завтра, 7 травня, на засіданні Coreper (комітету постійних представників у ЄС - ред.)", - додав інший співрозмовник.

Поки неясно, чи буде цей пакет офіційно затверджено вже 9 травня під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке може пройти в Україні, ймовірно, у Львові. Офіційно плани щодо цього візиту не розголошуються з міркувань безпеки.

Як зазначається, ключовою інтригою залишається позиція Угорщини, яка вже неодноразово блокувала рішення ЄС, що потребують одностайності. За словами одного з посадовців, Угорщина може підтримати лише частину нового пакету - зокрема, без індивідуальних санкцій проти російських (або й сербських) політиків і бізнесменів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу, - Politico

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може вже треба щось нам заблокувати для йовбиків крім газу?
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06.05.2025 11:48 Відповісти
Трускавецкая школа дипломатии? Я так понимаю что у нас вся такая дипломатия сейчас. Как собачка Павлова, раздражитель-реакция. Интеллекта ноль, стратегического планирования ноль, комбинаторики ноль. Все как у инфузории-туфельки.
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06.05.2025 12:02 Відповісти
Принцип одностайності при прийнятті важливих зовнішньо-
політичних рішень в Раді ЄС -це не демократія ,це-диктатура
проросійських лідерів. Це слабкість і ганьба Ради ЄС .
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06.05.2025 12:45 Відповісти
Чому нафта йде з раші по трубопроводу через Україну в Угорщину та Словатчіну? В нас війна чи що? Попали рашисти шахедом, ракетою і все...ремонт на півроку або рік. Ремонтуємо, ведемо перемовини і ті.
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06.05.2025 13:26 Відповісти
 
 