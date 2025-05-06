Издевался над пленными украинскими военными и гражданскими: сообщено о подозрении работнику исправительной колонии РФ

Оперативному работнику исправительной колонии РФ сообщено № 7 федеральной службы исполнения наказаний, который издевался над украинскими пленными гражданскими и военными, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В колонии системно совершали сексуальное, физическое и психологическое насилие над украинскими военными и гражданскими, которые находились в плену. Он совершал эти действия по предварительному сговору с другими неустановленными лицами из числа руководства, работников администрации, охранников, другого персонала колонии, а также лиц, отбывавших там наказание.

Пленных заставляли имитировать сексуальные акты, удерживали без одежды, способствуя распространению заболеваний, натравливали служебных собак, пытали электрическим током и создавали условия, которые наносили тяжелые страдания и вред здоровью", - говорится в сообщении.

Так, ему сообщено о подозрении в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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