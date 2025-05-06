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Новости Военные преступления россиян
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Издевался над пленными украинскими военными и гражданскими: сообщено о подозрении работнику исправительной колонии РФ

Оперативному работнику исправительной колонии РФ сообщено № 7 федеральной службы исполнения наказаний, который издевался над украинскими пленными гражданскими и военными, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В колонии системно совершали сексуальное, физическое и психологическое насилие над украинскими военными и гражданскими, которые находились в плену. Он совершал эти действия по предварительному сговору с другими неустановленными лицами из числа руководства, работников администрации, охранников, другого персонала колонии, а также лиц, отбывавших там наказание.

Пленных заставляли имитировать сексуальные акты, удерживали без одежды, способствуя распространению заболеваний, натравливали служебных собак, пытали электрическим током и создавали условия, которые наносили тяжелые страдания и вред здоровью", - говорится в сообщении.

Сотрудник колонии РФ издевался над пленными украинцами

Так, ему сообщено о подозрении в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

россия (95671) издевательство (152) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+6
А навіщо потворі пику заблюрили? Права людини кажете.... ню, ню! 🤬
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06.05.2025 11:54
+2
Я не розумію навіщо замалювали рожу ху...лостанівця, або яке фото було то і висвітили, а морду замалювали щоб більше було достовірно
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06.05.2025 12:05
+1
так це ж вороги з якими у нас війна. Коли почнете оголошувати підозри своїм гнидам
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06.05.2025 11:52
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Вот это мощно!
А что там с нашими вертухаями? Ну те, которые на камеры избивали заключённых? Тишина?
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06.05.2025 11:51 Ответить
так це ж вороги з якими у нас війна. Коли почнете оголошувати підозри своїм гнидам
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06.05.2025 11:52 Ответить
А навіщо нам ваші гниди
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06.05.2025 12:06 Ответить
А навіщо потворі пику заблюрили? Права людини кажете.... ню, ню! 🤬
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06.05.2025 11:54 Ответить
Захарченко з моторилом та іншими скотиняками, його чекають…
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06.05.2025 11:56 Ответить
Я не розумію навіщо замалювали рожу ху...лостанівця, або яке фото було то і висвітили, а морду замалювали щоб більше було достовірно
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06.05.2025 12:05 Ответить
Нащо блюрити ворога?
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06.05.2025 12:15 Ответить
На фото піксель квадрат знущався?
Херояв потрібно знати по морді.
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06.05.2025 12:20 Ответить
А він знає що йому повідомили про підозру?
журнашлюхи-копіпастери серуть шо тількт можна
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06.05.2025 12:23 Ответить
 
 