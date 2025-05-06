Знущався з полонених українських військових та цивільних: повідомлено про підозру працівнику виправної колонії РФ
Оперативному працівнику виправної колонії РФ повідомлено № 7 федеральної служби виконання покарань, який знущався з українських полонених цивільних та військових, повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"В колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання.
Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю", - йдеться в повідомленні.
Так, йому повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
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А что там с нашими вертухаями? Ну те, которые на камеры избивали заключённых? Тишина?
Херояв потрібно знати по морді.
журнашлюхи-копіпастери серуть шо тількт можна