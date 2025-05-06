Знущався з полонених українських військових та цивільних: повідомлено про підозру працівнику виправної колонії РФ

Оперативному працівнику виправної колонії РФ повідомлено № 7 федеральної служби виконання покарань, який знущався з українських полонених цивільних та військових, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"В колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю", - йдеться в повідомленні.

Так, йому повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте: Наказали обезголовити воїна ЗСУ: двом командирам РФ повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж