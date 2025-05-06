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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Знущався з полонених українських військових та цивільних: повідомлено про підозру працівнику виправної колонії РФ

Оперативному працівнику виправної колонії РФ повідомлено № 7 федеральної служби виконання покарань, який знущався з українських полонених цивільних та військових, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"В колонії системно вчиняли сексуальне, фізичне й психологічне насильство над українськими військовими та цивільними, які перебували в полоні. Він вчиняв ці дії за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівництва, працівників адміністрації, охоронців, іншого персоналу колонії, а також осіб, які відбували там покарання.

Полонених змушували імітувати сексуальні акти, утримували без одягу, сприяючи поширенню захворювань, цькували службовими собаками, катували електричним струмом та створювали умови, що завдавали тяжких страждань і шкоди здоров’ю", - йдеться в повідомленні.

Працівник колонії РФ знущався з полонених українців

Так, йому повідомлено про підозру у вчиненні порушень законів і звичаїв війни, скоєних за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте: Наказали обезголовити воїна ЗСУ: двом командирам РФ повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65360) знущання (98) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+6
А навіщо потворі пику заблюрили? Права людини кажете.... ню, ню! 🤬
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06.05.2025 11:54
+2
Я не розумію навіщо замалювали рожу ху...лостанівця, або яке фото було то і висвітили, а морду замалювали щоб більше було достовірно
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06.05.2025 12:05
+1
так це ж вороги з якими у нас війна. Коли почнете оголошувати підозри своїм гнидам
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06.05.2025 11:52
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Вот это мощно!
А что там с нашими вертухаями? Ну те, которые на камеры избивали заключённых? Тишина?
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06.05.2025 11:51 Відповісти
так це ж вороги з якими у нас війна. Коли почнете оголошувати підозри своїм гнидам
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06.05.2025 11:52 Відповісти
А навіщо нам ваші гниди
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06.05.2025 12:06 Відповісти
А навіщо потворі пику заблюрили? Права людини кажете.... ню, ню! 🤬
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06.05.2025 11:54 Відповісти
Захарченко з моторилом та іншими скотиняками, його чекають…
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06.05.2025 11:56 Відповісти
Я не розумію навіщо замалювали рожу ху...лостанівця, або яке фото було то і висвітили, а морду замалювали щоб більше було достовірно
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06.05.2025 12:05 Відповісти
Нащо блюрити ворога?
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06.05.2025 12:15 Відповісти
На фото піксель квадрат знущався?
Херояв потрібно знати по морді.
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06.05.2025 12:20 Відповісти
А він знає що йому повідомили про підозру?
журнашлюхи-копіпастери серуть шо тількт можна
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06.05.2025 12:23 Відповісти
 
 