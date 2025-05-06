РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11382 посетителя онлайн
Новости Российский дрон на оптоволокне
856 6

Украина и НАТО совместно ищут пути противодействия FPV-дронам на оптоволокне, - Минобороны

FPV-дроны на оптоволокне

Украина и НАТО объединяют усилия для усиления противодействия FPV-дронам на оптоволокне.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) в сотрудничестве с Командованием Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) объявляют проведение очередного NATO Innovation Challenge.

Хакатон, который состоится 20 июня в Таллинне (Эстония), продолжает усилия Украины и НАТО по поиску эффективных решений для противодействия современным угрозам с воздуха. Предыдущий NATO InnovationChallenge был посвящен противодействию управляемым авиабомбам (КАБ).

В Минобороны отмечают, что будущий конкурс направлен на борьбу с FPV-дронами на оптоволокне, которые являются одной из наиболее актуальных угроз современной войны. Они устойчивы к традиционным средствам радиоэлектронной борьбы и представляют серьезный вызов как для Сил обороны Украины, так и сил Альянса.

Также читайте: Россияне начали использовать на границе больше дронов на оптоволокне, - ГПСУ

Учитывая вызовы, команда JATEC инициировала поиск актуальных технологий, способных выявлять, отслеживать и нейтрализовать эти воздушные угрозы. Конечный срок подачи заявок для участия - 30 мая. К участию в конкурсе приглашается оборонная промышленность государств-членов Альянса и Украины. Ключевыми направлениями для разработок являются: системы обнаружения и приоритизации (радиолокационные, оптические, акустические, тепловые, гибридные), быстрое и точное отслеживание малых высокоскоростных целей, кинетические и некинетические системы поражения (включая направленную энергию, сетки, интеллектуальные боеприпасы).

Сообщается, что на этапе предварительного отбора будут рассматриваться только заявки от организаций, штаб-квартиры которых расположены в странах-членах НАТО. Представители команд должны иметь гражданство страны-члена НАТО. Однако организации из Украины приглашаются к участию, их заявки могут быть рассмотрены для интеграции в более поздние этапы процесса конкурса.

Также читайте: РФ ежедневно отправляет около 4 тыс. FPV-дронов своим войскам на фронт в Украине, - Путин

Организаторы призывают разработать инновационные концепции, системы и интегрированные архитектуры для обнаружения, наведения, отслеживания и нейтрализации FPV-дронов на оптоволокне.

Предложенные технологические решения должны соответствовать ряду критериев, в частности:

  • обнаруживать дроны на расстоянии 500 м;
  • работать днем, ночью и при сложных погодных условиях;
  • быть легким, весом до 100 кг;
  • быть экономически эффективным (стоимость до 100 тысяч $).

Также смотрите: Провели первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне с дальностью более 20 км. ФОТОрепортаж

Победители конкурса получат возможность представить свои решения экспертам НАТО, сделать весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины и стран-союзников, наладить сотрудничество с ведущими инновационными центрами Альянса и открыть новые перспективы для развития своих технологий.

Объявление финалистов состоится 5 июня, а презентация выбранных технологических решений - 20 июня в Таллинне (Эстония).

Автор: 

Минобороны (9363) НАТО (10000) fvp-дрон (110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво - є ж система Трофі ізраільська, яка протидіє ПТРК, фактично збиваючи ракету. Хіба її важко адаптувати проти ФПВ?
показать весь комментарий
06.05.2025 12:36 Ответить
виявляти дрони на відстані 500 м;
працювати вдень, вночі та за складних погодних умов;
бути легким, вагою до 100 кг;
бути економічно ефективним (вартість до 100 тисяч $)
------------

Тут потрібно суттєво переробляти, оскільки щонайменше трьом вимогам не відповідає.
показать весь комментарий
06.05.2025 12:55 Ответить
Рушниця
показать весь комментарий
06.05.2025 12:55 Ответить
Досить дивно. Адже ще у 70-80 роки минулого сторіччя були розроблені подібні системи, які продемонстрували високу ефективність. Це є у відкритих джерелах. Треба тільки перевести електронні блоки на ******* елементну базу і налагодити випуск як активних, так і пасивних ***********. Все є у відкритих джерелах.
показать весь комментарий
06.05.2025 13:01 Ответить
Невже важко зробити труби з датчиками наближення дронів які встановлюються на бронетехніці і автоматично відстрілюють заряди з картеччю чи сітками в сторону дронів? З іншого боку якщо рашисти таке зроблять то ми вже їх не зупинимо тому що все повернеться до старих добрих бонзай-атак де кількість головніше ніж якість
показать весь комментарий
06.05.2025 13:24 Ответить
Не розумію яка необхідність в бою виявляти дрон до 500 метрів. Щоб один дрон який з'явився на горизонті наробив кіпішу на все поле бою? Головне збити дрон який летить в твою бронетехніку. а не відволікав увагу поки інший дрон влетить тобі в спину
показать весь комментарий
06.05.2025 13:30 Ответить
 
 