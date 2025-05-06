Украина и НАТО совместно ищут пути противодействия FPV-дронам на оптоволокне, - Минобороны

Украина и НАТО объединяют усилия для усиления противодействия FPV-дронам на оптоволокне.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) в сотрудничестве с Командованием Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) объявляют проведение очередного NATO Innovation Challenge.

Хакатон, который состоится 20 июня в Таллинне (Эстония), продолжает усилия Украины и НАТО по поиску эффективных решений для противодействия современным угрозам с воздуха. Предыдущий NATO InnovationChallenge был посвящен противодействию управляемым авиабомбам (КАБ).

В Минобороны отмечают, что будущий конкурс направлен на борьбу с FPV-дронами на оптоволокне, которые являются одной из наиболее актуальных угроз современной войны. Они устойчивы к традиционным средствам радиоэлектронной борьбы и представляют серьезный вызов как для Сил обороны Украины, так и сил Альянса.

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Учитывая вызовы, команда JATEC инициировала поиск актуальных технологий, способных выявлять, отслеживать и нейтрализовать эти воздушные угрозы. Конечный срок подачи заявок для участия - 30 мая. К участию в конкурсе приглашается оборонная промышленность государств-членов Альянса и Украины. Ключевыми направлениями для разработок являются: системы обнаружения и приоритизации (радиолокационные, оптические, акустические, тепловые, гибридные), быстрое и точное отслеживание малых высокоскоростных целей, кинетические и некинетические системы поражения (включая направленную энергию, сетки, интеллектуальные боеприпасы).

Сообщается, что на этапе предварительного отбора будут рассматриваться только заявки от организаций, штаб-квартиры которых расположены в странах-членах НАТО. Представители команд должны иметь гражданство страны-члена НАТО. Однако организации из Украины приглашаются к участию, их заявки могут быть рассмотрены для интеграции в более поздние этапы процесса конкурса.

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Организаторы призывают разработать инновационные концепции, системы и интегрированные архитектуры для обнаружения, наведения, отслеживания и нейтрализации FPV-дронов на оптоволокне.

Предложенные технологические решения должны соответствовать ряду критериев, в частности:

обнаруживать дроны на расстоянии 500 м;

работать днем, ночью и при сложных погодных условиях;

быть легким, весом до 100 кг;

быть экономически эффективным (стоимость до 100 тысяч $).

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Победители конкурса получат возможность представить свои решения экспертам НАТО, сделать весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины и стран-союзников, наладить сотрудничество с ведущими инновационными центрами Альянса и открыть новые перспективы для развития своих технологий.

Объявление финалистов состоится 5 июня, а презентация выбранных технологических решений - 20 июня в Таллинне (Эстония).