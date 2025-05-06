Чиновницу на Запорожье подозревают в растрате гуманитарного имущества: не передала тергромаде генератор
Чиновницу территориальной громады в Запорожье подозревают в растрате гуманитарного имущества: нанесла громаде ущерб на более 300 тыс. грн
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской областной прокуратуре
При процессуальном руководстве прокуроров Пологовской окружной прокуратуры должностному лицу одной из территориальных громад Запорожской области сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Как действовала подозреваемая?
По данным следствия, в мае 2023 года благотворительная организация передала громаде генератор как гуманитарную помощь. Его должны были использовать для восстановления водоснабжения прифронтового поселка, где в результате боевых действий был разрушен центральный водопровод.
Но чиновница, получившая оборудование, его не учитывала и не передала его по назначению. В результате таких действий территориальная громада понесла имущественный ущерб на более 300 тыс. грн.
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