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Новости Обогащение на гуманитарной помощи
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Чиновницу на Запорожье подозревают в растрате гуманитарного имущества: не передала тергромаде генератор

Чиновница присвоила генератор

Чиновницу территориальной громады в Запорожье подозревают в растрате гуманитарного имущества: нанесла громаде ущерб на более 300 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской областной прокуратуре

При процессуальном руководстве прокуроров Пологовской окружной прокуратуры должностному лицу одной из территориальных громад Запорожской области сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как действовала подозреваемая?

По данным следствия, в мае 2023 года благотворительная организация передала громаде генератор как гуманитарную помощь. Его должны были использовать для восстановления водоснабжения прифронтового поселка, где в результате боевых действий был разрушен центральный водопровод.

Но чиновница, получившая оборудование, его не учитывала и не передала его по назначению. В результате таких действий территориальная громада понесла имущественный ущерб на более 300 тыс. грн.

Смотрите: Ввоз авто под видом помощи для ВСУ: более 30 машин изъято, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

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растрата (244) Запорожская область (3122) гуманитарная помощь (1261)


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06.05.2025 15:28 Ответить
А та сосна, що розікрали гуманітарку на міліони в Запоріжжі ,гріє свій тухес десь на Балі.Красти треба вагонами,а не геніратором.
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06.05.2025 15:35 Ответить
Ну то так. Вкрадеш кусень хліба - пожиттєво, а 100500 лямів - Балі..
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06.05.2025 15:38 Ответить
Пологи в окупації, зато прокуратура існує.
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06.05.2025 15:42 Ответить
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06.05.2025 15:53 Ответить
Це ж звичайна річ. Так роблять скрізь всі хтоопікується гуманітаркою
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06.05.2025 16:09 Ответить
Майже рік тому https://dumskaya.net/news/odesskie-kommunalshchiki-razdali-gumanitarnye-ge-184798/ua/ така сама ситуація була з мером Одеси, Трухановим. І що? Як з гуся вода...
Запорізьких мародерів вже й згадувати не хочеться
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06.05.2025 17:38 Ответить
А де сам предмет розкрадання торохкотить? Бо потужність селище водою забезпечити надмірна за-для садового будиночка....
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06.05.2025 17:44 Ответить
 
 