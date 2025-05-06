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Новини Збагачення на гуманітарній допомозі
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Посадовицю на Запоріжжі підозрюють у розтраті гуманітарного майна: не передала тергромаді генератор

Посадовиця привласнила генератор

Посадовицю територіальної громади на Запоріжжі підозрюють у розтраті гуманітарного майна: завдала громаді збитків на понад 300 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Пологівської окружної прокуратури посадовій особі однієї з територіальних громад Запорізької області повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як діяла підозрювана?

За даними слідства, у травні 2023 року благодійна організація передала громаді генератор як гуманітарну допомогу. Його мали використати для відновлення водопостачання прифронтового селища, де внаслідок бойових дій був зруйнований центральний водогін.

Натомість посадовиця, яка отримала обладнання, не облікувала та не передала його за призначенням. Внаслідок таких дій територіальна громада зазнала майнової шкоди на понад 300 тис. грн.

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Автор: 

розтрата (259) Запорізька область (3642) гуманітарна допомога (994)


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06.05.2025 15:28 Відповісти
А та сосна, що розікрали гуманітарку на міліони в Запоріжжі ,гріє свій тухес десь на Балі.Красти треба вагонами,а не геніратором.
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06.05.2025 15:35 Відповісти
Ну то так. Вкрадеш кусень хліба - пожиттєво, а 100500 лямів - Балі..
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06.05.2025 15:38 Відповісти
Пологи в окупації, зато прокуратура існує.
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06.05.2025 15:42 Відповісти
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06.05.2025 15:53 Відповісти
Це ж звичайна річ. Так роблять скрізь всі хтоопікується гуманітаркою
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06.05.2025 16:09 Відповісти
 
 