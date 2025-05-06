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Новости Представитель Уполномоченного по правам ребенка
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Оксана Червякова назначена Представителем Уполномоченного по правам ребенка

оксана,червякова

6 мая на должность Представителя Уполномоченного по правам ребенка назначили Оксану Червякову.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Лубинец искренне поблагодарил Ирину Суслову, которая возглавляла это направление, за преданный труд и весомый вклад в систему защиты прав ребенка в Украине.

Что будет среди обязанностей Червяковой

Оксана Червякова имеет значительный правозащитный опыт. Ранее исполняла обязанности регионального представителя омбудсмена. Она будет координировать направление работы в данной сфере, работать над изменениями в законодательство, участвовать в мониторинговых визитах для проверки соблюдения прав ребенка. Также будет работать с детьми, которые были возвращены из ВОТ и РФ, в Центре защиты прав ребенка, который работает по модели "Барнахус".

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Также Представитель будет взаимодействовать с общественностью, представителями международных организаций и госорганов. Кроме этого, по поручению омбудсмена она имеет право направлять в соответствующие органы акты реагирования Уполномоченного в случае выявления нарушений прав ребенка.

"Желаю выдержки и вдохновения на новом месте ради нашей общей цели - защиты прав каждого украинского ребенка, а значит и защиты будущего нашей страны", - добавил Лубинец.

Читайте: В Украине стартовала информационная кампания по возвращению вывезенных Россией украинских детей

Автор: 

дети (6522) омбудсмен (597)


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Топ комментарии
+6
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06.05.2025 16:04
+6
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06.05.2025 16:07
+4
"Корабельна сосна"?
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06.05.2025 15:59
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"Корабельна сосна"?
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06.05.2025 15:59 Ответить
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06.05.2025 16:07 Ответить
Й лубінець такий же грустний на знімку з СОСНОЮ
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06.05.2025 16:28 Ответить
Цей заклик можна зрозуміти неоднозначно.
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06.05.2025 17:23 Ответить
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У Харкові представили керівницю місцевого Офісу уповноваженого Верховної ради з https://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини Оксану Червякову.

Оксана Червякова - доцентка кафедри військового права у Національному юридичному університеті, викладає дисципліну "Воєнні злочини як порушення міжнародного гуманітарного права", досліджує питання гендерної рівності в оборонній сфері та питання гендерно зумовленого сексуального насильства.
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06.05.2025 16:03 Ответить
Теми кандидатської і докторської дисертацій

«Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності в Україні» (2018 р.).
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06.05.2025 16:05 Ответить
Вона доктор наук-бувша вундеркіндша? Чи просто ХАРАШО САХРАНІЛАСЬ?
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06.05.2025 16:09 Ответить
відповідь чату GPT
довго предовго рився ( завжди видає миттєво) - сайти від фейсбуку до університету у Харкові -іііііі . ось відповідь.

На жаль, публічна інформація про дату народження або повну біографію Оксани Вікторівни Червякової наразі відсутня у відкритих джерелах. Відомо, що вона є кандидатом юридичних наук, доценткою кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Харківській області.
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06.05.2025 16:18 Ответить
то вона зашифрована таємна СОСНА чи агент КРЕМЛЯ?
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06.05.2025 16:20 Ответить
в ГУГЛ є рашистська звізда повна тезка ( може без по-батькові) , але на неї є біографія.
а ця сосна стала докторшою у 2018 му потім у НЕКОРУПЦІЙНОМУ НЕМАФІОЗНОМУ Харкові в 2023 році вже має державну посаду - й НІХТО НЕ ЗНАЄ СКІЛЬКИ ЇЙ РОЧКІВ , ніде дізнатися ...
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06.05.2025 16:13 Ответить
Судячи з фотки докторську вона ... ще в початковій школі.
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06.05.2025 16:21 Ответить
відсмоктала ?
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06.05.2025 16:25 Ответить
ЛУБІНЕЦЬ ПОСТАВИВ ЦЮ СОСНУ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ СУСЛОВОЇ-депутат Верховної Ради України VIII скликанняМісце народження

Народилася 5 серпня 1988 року, м.Житомир.

Освіта

Закінчила Національний університет Державної податкової служби України за спеціальністю "економіка".

2019 року закінчила Київський університет ім. Шевченка. Спеціальність «правознавство».

Кар'єра

У 2008 р. - помічниця-консультантка народного депутата України Бондаренко Олени Федорівни.

КЛЮЧОВА ОСТАННЯ інфа-де зараз Лєна Бондаренко?
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06.05.2025 16:53 Ответить
Цю "красуню" Трамп би звільнив першою, бо немає жодних трансгендерів для нього. Якщо їх немає для нього, значить їх немає взагалі. "Логіка Трампa".
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06.05.2025 17:41 Ответить
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06.05.2025 16:04 Ответить
Раніше, мого представника.
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06.05.2025 16:11 Ответить
... досліджує питання ... гендерно зумовленого сексуального насильства...
А як юдей країну є? друг питає...
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06.05.2025 16:11 Ответить
Ще не встигла приймати.
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06.05.2025 16:20 Ответить
Що би там не досліджувала, сексу хоче аж виє.
Це не добре.
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06.05.2025 16:19 Ответить
Цікаво,хто її призначив? Бо "призначено" якось дуже обтічно.
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06.05.2025 16:47 Ответить
на неї в інеті ЖОДНОЇ ІНФИ - навіть коли народилася , а рекомнлувала її подруга ********************* Лєни Бондаренко .Сам Лубінець назвав протеже - ота сам подргуа Лєни Суслова .
У цій владі НЕРЕГІОНАЛІВ НЕМАЄ на значущих посадах
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06.05.2025 18:13 Ответить
 
 