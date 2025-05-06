Оксана Червякова назначена Представителем Уполномоченного по правам ребенка
6 мая на должность Представителя Уполномоченного по правам ребенка назначили Оксану Червякову.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Лубинец искренне поблагодарил Ирину Суслову, которая возглавляла это направление, за преданный труд и весомый вклад в систему защиты прав ребенка в Украине.
Что будет среди обязанностей Червяковой
Оксана Червякова имеет значительный правозащитный опыт. Ранее исполняла обязанности регионального представителя омбудсмена. Она будет координировать направление работы в данной сфере, работать над изменениями в законодательство, участвовать в мониторинговых визитах для проверки соблюдения прав ребенка. Также будет работать с детьми, которые были возвращены из ВОТ и РФ, в Центре защиты прав ребенка, который работает по модели "Барнахус".
Также Представитель будет взаимодействовать с общественностью, представителями международных организаций и госорганов. Кроме этого, по поручению омбудсмена она имеет право направлять в соответствующие органы акты реагирования Уполномоченного в случае выявления нарушений прав ребенка.
"Желаю выдержки и вдохновения на новом месте ради нашей общей цели - защиты прав каждого украинского ребенка, а значит и защиты будущего нашей страны", - добавил Лубинец.
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У Харкові представили керівницю місцевого Офісу уповноваженого Верховної ради з https://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини Оксану Червякову.
Оксана Червякова - доцентка кафедри військового права у Національному юридичному університеті, викладає дисципліну "Воєнні злочини як порушення міжнародного гуманітарного права", досліджує питання гендерної рівності в оборонній сфері та питання гендерно зумовленого сексуального насильства.
«Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності в Україні» (2018 р.).
довго предовго рився ( завжди видає миттєво) - сайти від фейсбуку до університету у Харкові -іііііі . ось відповідь.
На жаль, публічна інформація про дату народження або повну біографію Оксани Вікторівни Червякової наразі відсутня у відкритих джерелах. Відомо, що вона є кандидатом юридичних наук, доценткою кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Харківській області.
а ця сосна стала докторшою у 2018 му потім у НЕКОРУПЦІЙНОМУ НЕМАФІОЗНОМУ Харкові в 2023 році вже має державну посаду - й НІХТО НЕ ЗНАЄ СКІЛЬКИ ЇЙ РОЧКІВ , ніде дізнатися ...
Народилася 5 серпня 1988 року, м.Житомир.
Освіта
Закінчила Національний університет Державної податкової служби України за спеціальністю "економіка".
2019 року закінчила Київський університет ім. Шевченка. Спеціальність «правознавство».
Кар'єра
У 2008 р. - помічниця-консультантка народного депутата України Бондаренко Олени Федорівни.
КЛЮЧОВА ОСТАННЯ інфа-де зараз Лєна Бондаренко?
А як юдей країну є? друг питає...
Це не добре.
У цій владі НЕРЕГІОНАЛІВ НЕМАЄ на значущих посадах