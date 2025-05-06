Оксана Червякова назначена Представителем Уполномоченного по правам ребенка

6 мая на должность Представителя Уполномоченного по правам ребенка назначили Оксану Червякову.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Лубинец искренне поблагодарил Ирину Суслову, которая возглавляла это направление, за преданный труд и весомый вклад в систему защиты прав ребенка в Украине.

Что будет среди обязанностей Червяковой

Оксана Червякова имеет значительный правозащитный опыт. Ранее исполняла обязанности регионального представителя омбудсмена. Она будет координировать направление работы в данной сфере, работать над изменениями в законодательство, участвовать в мониторинговых визитах для проверки соблюдения прав ребенка. Также будет работать с детьми, которые были возвращены из ВОТ и РФ, в Центре защиты прав ребенка, который работает по модели "Барнахус".

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Также Представитель будет взаимодействовать с общественностью, представителями международных организаций и госорганов. Кроме этого, по поручению омбудсмена она имеет право направлять в соответствующие органы акты реагирования Уполномоченного в случае выявления нарушений прав ребенка.

"Желаю выдержки и вдохновения на новом месте ради нашей общей цели - защиты прав каждого украинского ребенка, а значит и защиты будущего нашей страны", - добавил Лубинец.

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