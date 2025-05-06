Оксану Червякову призначено Представницею Уповноваженого з прав дитини
6 травня на посаду Представниці Уповноваженого з прав дитини призначили Оксану Червякову.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Лубінець подякував Ірині Сусловій, яка очолювала цей напрямок, за віддану працю та вагомий внесок у систему захисту прав дитини в Україні.
Що буде серед обов'язків Червякової
Оксана Червякова має значний правозахисний досвід. Раніше виконувала обов’язки регіонального Представника омбудсмена. Вона координуватиме напрямок нашої роботи у даній сфері, працюватиме над змінами до законодавства, братиме участь у моніторингових візитах для перевірки дотримання прав дитини. Також працюватиме з дітьми, які були повернуті з ТОТ та РФ, у Центрі захисту прав дитини, який працює за моделлю "Барнахус".
Також Представниця взаємодіятиме з громадськістю, представниками міжнародних організацій та держорганів. Окрім цього, за дорученням омбудсмена вона має право направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав дитини.
"Бажаю витримки та наснаги на новому місці заради нашої спільної мети — захисту прав кожної української дитини, а отже і захисту майбутнього нашої країни", - додав Лубінець.
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У Харкові представили керівницю місцевого Офісу уповноваженого Верховної ради з https://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини Оксану Червякову.
Оксана Червякова - доцентка кафедри військового права у Національному юридичному університеті, викладає дисципліну "Воєнні злочини як порушення міжнародного гуманітарного права", досліджує питання гендерної рівності в оборонній сфері та питання гендерно зумовленого сексуального насильства.
«Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності в Україні» (2018 р.).
довго предовго рився ( завжди видає миттєво) - сайти від фейсбуку до університету у Харкові -іііііі . ось відповідь.
На жаль, публічна інформація про дату народження або повну біографію Оксани Вікторівни Червякової наразі відсутня у відкритих джерелах. Відомо, що вона є кандидатом юридичних наук, доценткою кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Харківській області.
а ця сосна стала докторшою у 2018 му потім у НЕКОРУПЦІЙНОМУ НЕМАФІОЗНОМУ Харкові в 2023 році вже має державну посаду - й НІХТО НЕ ЗНАЄ СКІЛЬКИ ЇЙ РОЧКІВ , ніде дізнатися ...
Народилася 5 серпня 1988 року, м.Житомир.
Освіта
Закінчила Національний університет Державної податкової служби України за спеціальністю "економіка".
2019 року закінчила Київський університет ім. Шевченка. Спеціальність «правознавство».
Кар'єра
У 2008 р. - помічниця-консультантка народного депутата України Бондаренко Олени Федорівни.
КЛЮЧОВА ОСТАННЯ інфа-де зараз Лєна Бондаренко?
А як юдей країну є? друг питає...
Це не добре.