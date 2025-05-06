Оксану Червякову призначено Представницею Уповноваженого з прав дитини

6 травня на посаду Представниці Уповноваженого з прав дитини призначили Оксану Червякову.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Лубінець подякував Ірині Сусловій, яка очолювала цей напрямок, за віддану працю та вагомий внесок у систему захисту прав дитини в Україні.

Що буде серед обов'язків Червякової

Оксана Червякова має значний правозахисний досвід. Раніше виконувала обов’язки регіонального Представника омбудсмена. Вона координуватиме напрямок нашої роботи у даній сфері, працюватиме над змінами до законодавства, братиме участь у моніторингових візитах для перевірки дотримання прав дитини. Також працюватиме з дітьми, які були повернуті з ТОТ та РФ, у Центрі захисту прав дитини, який працює за моделлю "Барнахус".

Читайте також: Представником мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Ігоря Спірідонова

Також Представниця взаємодіятиме з громадськістю, представниками міжнародних організацій та держорганів. Окрім цього, за дорученням омбудсмена вона має право направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав дитини.

"Бажаю витримки та наснаги на новому місці заради нашої спільної мети — захисту прав кожної української дитини, а отже і захисту майбутнього нашої країни", - додав Лубінець.

Читайте: В Україні стартувала інформаційна кампанія з повернення вивезених Росією українських дітей