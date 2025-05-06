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Новини Представниця Уповноваженого з прав дитини
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Оксану Червякову призначено Представницею Уповноваженого з прав дитини

оксана,червякова

6 травня на посаду Представниці Уповноваженого з прав дитини призначили Оксану Червякову.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Лубінець подякував Ірині Сусловій, яка очолювала цей напрямок, за віддану працю та вагомий внесок у систему захисту прав дитини в Україні.

Що буде серед обов'язків Червякової

Оксана Червякова має значний правозахисний досвід. Раніше виконувала обов’язки регіонального Представника омбудсмена. Вона координуватиме напрямок нашої роботи у даній сфері, працюватиме над змінами до законодавства, братиме участь у моніторингових візитах для перевірки дотримання прав дитини. Також працюватиме з дітьми, які були повернуті з ТОТ та РФ, у Центрі захисту прав дитини, який працює за моделлю "Барнахус".

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Також Представниця взаємодіятиме з громадськістю, представниками міжнародних організацій та держорганів. Окрім цього, за дорученням омбудсмена вона має право направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав дитини.

"Бажаю витримки та наснаги на новому місці заради нашої спільної мети — захисту прав кожної української дитини, а отже і захисту майбутнього нашої країни", - додав Лубінець.

Читайте: В Україні стартувала інформаційна кампанія з повернення вивезених Росією українських дітей

Автор: 

діти (5093) омбудсмен (474)


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Топ коментарі
+5
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06.05.2025 16:07
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06.05.2025 16:04
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"Корабельна сосна"?
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06.05.2025 15:59
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"Корабельна сосна"?
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06.05.2025 15:59 Відповісти
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06.05.2025 16:07 Відповісти
Й лубінець такий же грустний на знімку з СОСНОЮ
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06.05.2025 16:28 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%20%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%3A%20%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkharkiv%2F608117-harkivskij-ofis-ombudsmena-ocoluvatime-pravoznavica-oksana-cervakova-cim-vin-zajmatimetsa%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkharkiv%2F608117-harkivskij-ofis-ombudsmena-ocoluvatime-pravoznavica-oksana-cervakova-cim-vin-zajmatimetsa%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkharkiv%2F608117-harkivskij-ofis-ombudsmena-ocoluvatime-pravoznavica-oksana-cervakova-cim-vin-zajmatimetsa%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps новина нижче - 2 червня 2023 рік - це справжній бум епохи великих крадіїв та корабельних сосен!!!

У Харкові представили керівницю місцевого Офісу уповноваженого Верховної ради з https://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини Оксану Червякову.

Оксана Червякова - доцентка кафедри військового права у Національному юридичному університеті, викладає дисципліну "Воєнні злочини як порушення міжнародного гуманітарного права", досліджує питання гендерної рівності в оборонній сфері та питання гендерно зумовленого сексуального насильства.
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06.05.2025 16:03 Відповісти
Теми кандидатської і докторської дисертацій

«Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності в Україні» (2018 р.).
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06.05.2025 16:05 Відповісти
Вона доктор наук-бувша вундеркіндша? Чи просто ХАРАШО САХРАНІЛАСЬ?
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06.05.2025 16:09 Відповісти
відповідь чату GPT
довго предовго рився ( завжди видає миттєво) - сайти від фейсбуку до університету у Харкові -іііііі . ось відповідь.

На жаль, публічна інформація про дату народження або повну біографію Оксани Вікторівни Червякової наразі відсутня у відкритих джерелах. Відомо, що вона є кандидатом юридичних наук, доценткою кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Харківській області.
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06.05.2025 16:18 Відповісти
то вона зашифрована таємна СОСНА чи агент КРЕМЛЯ?
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06.05.2025 16:20 Відповісти
в ГУГЛ є рашистська звізда повна тезка ( може без по-батькові) , але на неї є біографія.
а ця сосна стала докторшою у 2018 му потім у НЕКОРУПЦІЙНОМУ НЕМАФІОЗНОМУ Харкові в 2023 році вже має державну посаду - й НІХТО НЕ ЗНАЄ СКІЛЬКИ ЇЙ РОЧКІВ , ніде дізнатися ...
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06.05.2025 16:13 Відповісти
Судячи з фотки докторську вона ... ще в початковій школі.
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06.05.2025 16:21 Відповісти
відсмоктала ?
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06.05.2025 16:25 Відповісти
ЛУБІНЕЦЬ ПОСТАВИВ ЦЮ СОСНУ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ СУСЛОВОЇ-депутат Верховної Ради України VIII скликанняМісце народження

Народилася 5 серпня 1988 року, м.Житомир.

Освіта

Закінчила Національний університет Державної податкової служби України за спеціальністю "економіка".

2019 року закінчила Київський університет ім. Шевченка. Спеціальність «правознавство».

Кар'єра

У 2008 р. - помічниця-консультантка народного депутата України Бондаренко Олени Федорівни.

КЛЮЧОВА ОСТАННЯ інфа-де зараз Лєна Бондаренко?
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06.05.2025 16:53 Відповісти
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06.05.2025 16:04 Відповісти
Раніше, мого представника.
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06.05.2025 16:11 Відповісти
... досліджує питання ... гендерно зумовленого сексуального насильства...
А як юдей країну є? друг питає...
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06.05.2025 16:11 Відповісти
Ще не встигла приймати.
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06.05.2025 16:20 Відповісти
Що би там не досліджувала, сексу хоче аж виє.
Це не добре.
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06.05.2025 16:19 Відповісти
Цікаво,хто її призначив? Бо "призначено" якось дуже обтічно.
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06.05.2025 16:47 Відповісти
 
 