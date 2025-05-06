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Новости Дела Коломойского
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Суд продлил Коломойскому содержание под стражей до 4 июля по делу о заказном убийстве

Коломойский в суде

Печерский районный суд Киева продлил до 4 июля срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога. Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве.

Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через благотворительный фонд

Напоминаем, Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года.

Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

Автор: 

арест (10460) Коломойский Игорь (1791) Печерский суд Киева (24)


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Топ комментарии
+7
Ігрвалеричу так спокійніше ніж у ФБР.
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06.05.2025 19:57
+6
Сценічний образ - наше все.

Буратіна - незламний команданте.
Папа Карла - знедолений в'язень замка Іф.

А населення країни дурнів з'ясовує, хто стріляв у Артемона.
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06.05.2025 20:06
+4
Памятаєте як путін прийшов до влади в россії і що потім зробив з тими, хто його до цієї влади привів???
Така, що клоун - вєрнай дарогай ідьотє таваГіщі🤣🤣🤣
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06.05.2025 20:13
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Ігрвалеричу так спокійніше ніж у ФБР.
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06.05.2025 19:57 Ответить
а де шевелюра папы БЭкарло? Отак стильки странь для себепреза стругати й ... Чи знав Бєнька що для Ахмєтова з Рашкою це робить?
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06.05.2025 20:02 Ответить
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06.05.2025 20:04 Ответить
WP
Українця, який з'явився в сазі про імпічмент Трампа, звинувачують США у крадіжці, відмиванні мільярдів
6 серпня 2020 року
маленька цитата

Коломойський, один з найбагатших людей України, має зв'язки з президентом України Володимиром Зеленським, і він зіграв свою роль у подіях, які призвели до https://www.washingtonpost.com/impeachment/ імпічменту президента Трампа минулого року. Він заробив статки в грубому капіталізмі, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, накопичивши активи, включаючи авіакомпанії та фінансові установи, і створив для себе більший образ, ніж життя, пройшовши на прізвисько "Беня", і тримаючи акваріум з акулами у своєму офісі.
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06.05.2025 20:37 Ответить
Сценічний образ - наше все.

Буратіна - незламний команданте.
Папа Карла - знедолений в'язень замка Іф.

А населення країни дурнів з'ясовує, хто стріляв у Артемона.
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06.05.2025 20:06 Ответить
Воші завелись. Прийшлось поголитись...
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06.05.2025 20:15 Ответить
.У 2016 році готель Коломойського Westin 9куплений за гроші вкраденого ПРИВАТУ у центрі Клівленда прийняв з'їзд Республіканської партії США, а президент США Дональд Трамп розмістив там свою штаб-квартиру.

шо називається красти БАНКАМИ - Трампу ще рости й рости до цього.
Єдина такого масштабу афера в СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

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06.05.2025 20:31 Ответить
Ну Конституція України забороняє видачу громадян України, тому в ФБР би його ніхто не видав, а не завадило б. Він же має якісь інші громадянства, зеля ніби припиняв йому громадянство України, але щось воно не пішло в хід, може тому і не припинили, щоб не видавати.
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06.05.2025 20:44 Ответить
Іних уж нєт? іниє під захистом СБУшних грат МАЛЮКА ( особаЄ спасіба Єрмаку) а ТЄ далєча...
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06.05.2025 20:06 Ответить
Беня!!!
Ти ж крутий з 90-х, ти ж олігарх 2000-х, зі всіма політиками та іншими олігархами розмовляв "через губу" та матом.
Як ти дозволяєш з собою так поводитись?!!
Чи вся ота крутизна була чисто ДУТА?
Невже не приберіг не приховав важелі тиску на наркоманського блазня та на ларьочника?
Вся твоя банда від тебе розбіглася?
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06.05.2025 20:08 Ответить
А звідки Ви знаєте-може вова Трмпаові словечко за нього замовив , й той дозволить йому купити за 5млн золоту картку на проживання . Не трамп же на нього діла зводив про вімдмивання бабла розграбованого ПРИВАТУ- ВЕСЬ ДАУН ТАУН хмарочоси Клівленда , ну чим він гірший за Трмпа?
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06.05.2025 20:15 Ответить
Як Коломойський «скупив» Клівленд за гроші з ПриватБанку. І до чого тут Трамп.Головне з нового розслідування Pittsburgh Post-Gazette грудень 2021 р

Коломойський відмивав частину грошей із ПриватБанку, купуючи елітну нерухомість в Америці, - https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-two-commercial-properties-purchased-funds-misappropriated такі висновки зробив Мін'юст США в серпні минулого року. А 28 грудня цього року американська Pittsburgh Post-Gazette https://www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувала розслідування, як саме він це робив у Клівленді і скільки витратив. Forbes вибрав

Для виведення грошей з України вони використали філію ПриватБанку на Кіпрі, https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad?fbclid=IwAR23B2vAkFU_f-c5h-iZmIx9ZQTgtI3zpZrqv39wC7rjKd28-F8njmEiAcg пише OCCRP. За даними видання, Національний банк не звертав уваги на перекази, бо розглядав кіпрську компанію як національну філію ПриватБанку.

На виведені гроші Коломойський та партнери купили в США майже 500 000 квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі, https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html пише The Washington Post.

Коломойський https://www.radiosvoboda.org/a/news-ihor-kolomoysky/30771382.html заперечує звинувачення влади США. Усі американські активи, за його словами, він купив за гроші, отримані в 2007-2008 роках від продажу метзаводів групі Evraz Романа Абрамовича.
Що Коломойський докупив у Клівленді

Американська Pittsburgh Post-Gazette у квітні 2021 року вже https://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ писала про Коломойського - як він купив десяток металургійних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу. 28 грудня видання https://web.archive.org/web/20211227015543/https:/www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувало нове розслідування, цього разу розповідаючи про те, як Коломойський став найбільшим власником елітної комерційної нерухомості в Клівленді. Головні факти:
У 2008-2011 роках Коломойський із партнерами купив у центрі Клівленду офісні будівлі та один готель на суму майже $100 млн: бізнес-центр 55 Public Square за $12,9 млн, One Cleveland Center за $35 млн, Huntington Building за $18,5 млн, а також готель Westin за $9 млн.Коломойський купував нерухомість через безліч компаній, що входять до групи Optima. Ці компанії було створено в штаті Делавер, який не розкриває бенефіціарів компаній.Прокуратура США стверджує, що Коломойський та партнери купували майно за гроші, отримані шахрайським шляхом. Наприклад, $12 млн, які були інвестовані в купівлю One Cleveland Center, - це кредит, який ПриватБанк видав феросплавному заводу в Україні на фінансування операцій. Завод заявляв, що сплатить борг за рахунок виручки від продажу продукції. Але нічого подібного не відбувалося. «Приват» продовжував видавати заводу нові кредити, якими той частково погашав старі борги, за даними прокуратури.З ПриватБанку Коломойський переказував гроші в Клівленд через компанії на Британських Віргінських островах та на Кіпрі

.У 2016 році готель Коломойського Westin у центрі Клівленда прийняв з'їзд Республіканської партії США, а президент США Дональд Трамп розмістив там свою штаб-квартиру.
Зараз між кредиторами та власниками Westin триває судовий позов за контроль над об'єктом. До 2014 року Optima отримала в США позички на суму близько $42 млн, у тому числі на оновлення готелю, але у 2019-му не спромоглася сплатити борги на «мільйони доларів».Справа на $10 млрд

У грудні 2016 року уряд України націоналізував найбільшу в Україні фінустанову ПриватБанк та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Колишні власники банку Коломойський та Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У 2017 році вже державний ПриватБанк подав позов до лондонського суду проти Коломойського та Боголюбова. На забезпечення позову суд заморозив їхні активи по всьому світу на $2,5 млрд. Сума лондонського позову до колишніх власників - $3 млрд із відсотками.

У 2020 році «Приват» також подав позов на Кіпрі на $5,5 млрд. Ще є позови в Ізраїлі на $600 млн та у США на $800 млн. Усього - на $10 млрд.
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06.05.2025 20:22 Ответить
Та ні.
Судячи по деяким новинам, та, навіть по цій фотографії - він дійсно не на курорті.
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06.05.2025 20:38 Ответить
його десь окремо тримають в СІЗО, звичайно не курорт, але і не в камері з іншими, хоча може і не сам, бо криша поїхати може.
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06.05.2025 20:49 Ответить
Оляля. Ви не уявляєте, що роблять з людиною роки, а ще віскі і інші принади. Він молодший за мене лише на рік і повірте я в 60 і 63 то помітно різне. Повірте - після 60-ти загальний стан людини за рік змінюється, як раніше змінювався за 5, а то й 10-ть, недарма визначили пенсійний вік 60 років. Якраз судячи по цій світлині, він з курорту, а не з СІЗО.
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06.05.2025 21:09 Ответить
Памятаєте як путін прийшов до влади в россії і що потім зробив з тими, хто його до цієї влади привів???
Така, що клоун - вєрнай дарогай ідьотє таваГіщі🤣🤣🤣
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06.05.2025 20:13 Ответить
***** ГБ-шник. Системний чувак, який отримав систему у повне своє розпорядження. І то знадобився час.

А цей... *** з бугра, яким добре сором прикривати.

Тут щось інше.
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06.05.2025 20:22 Ответить
А Сралін теж був гебешнік???
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06.05.2025 22:46 Ответить
Всі диктатори завжди знищували своїх сподвижників або перемелювали їхні особистості на гівно - Гітлер, Сталін і Кім Чен Ини не виняток, Сі теж постійно прибирає тих, що занадто висовуються, навіть тих, хто занадто облизує.
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06.05.2025 20:53 Ответить
сидить він в буковелі під вартою щоб ніхто не вкрав.
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06.05.2025 20:14 Ответить
Вперше за всю історію незалежної України влада зеленського обнесла Банкову та ВР колючим дротом Це перший президент, так званий простий хлопець з народу, який обніс парламент колючкою від народу.. Банкова, до речі, теж неприступна. Оце так слуги народу, як виявилося на ділі, зовсім не українського. https://www.facebook.com/61570148679955/videos/982298590557624
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06.05.2025 20:23 Ответить
Именно эта оперетка с Беней Криком наших лет---идеальный ответ и приговор системе, которую народ невольно допустил с 91 г начиная, и не разу не попытался Варфоломеевскую ночь устроить! Теперь поздно. А ведь стоило банально перебить, перестрелять, утопить итд именно в прямом смысле этих слов! Теперь гибнет народ по сути за их бабло и сферы из влияния. При такой коррупции создание социального государства с базовыми Конституционными правами граждан абсолютно невозможно. Именно война и зачеркнула последний шанс народу. А если и удастся установить мир, то те, кто шёл добровольцами в 22 г, а именно они бы по возврату и смогли бы вырвать с корнем всю дрянь в стране, уже все погибли. А те что переловлены тцк, в менты пойдут вернувшись. Это по науке так.
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06.05.2025 20:35 Ответить
Звичайно продовжують. Бо якщо не продовжать, то зі Штатів прилетить вимога віддати Беню в теплі руки американської Феміди.
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06.05.2025 21:07 Ответить
 
 