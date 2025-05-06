Суд продлил Коломойскому содержание под стражей до 4 июля по делу о заказном убийстве
Печерский районный суд Киева продлил до 4 июля срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога. Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве.
Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами.
По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).
Напоминаем, Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года.
Дела против Коломойского
В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.
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Українця, який з'явився в сазі про імпічмент Трампа, звинувачують США у крадіжці, відмиванні мільярдів
6 серпня 2020 року
маленька цитата
Коломойський, один з найбагатших людей України, має зв'язки з президентом України Володимиром Зеленським, і він зіграв свою роль у подіях, які призвели до https://www.washingtonpost.com/impeachment/ імпічменту президента Трампа минулого року. Він заробив статки в грубому капіталізмі, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, накопичивши активи, включаючи авіакомпанії та фінансові установи, і створив для себе більший образ, ніж життя, пройшовши на прізвисько "Беня", і тримаючи акваріум з акулами у своєму офісі.
Буратіна - незламний команданте.
Папа Карла - знедолений в'язень замка Іф.
А населення країни дурнів з'ясовує, хто стріляв у Артемона.
шо називається красти БАНКАМИ - Трампу ще рости й рости до цього.
Єдина такого масштабу афера в СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Ти ж крутий з 90-х, ти ж олігарх 2000-х, зі всіма політиками та іншими олігархами розмовляв "через губу" та матом.
Як ти дозволяєш з собою так поводитись?!!
Чи вся ота крутизна була чисто ДУТА?
Невже не приберіг не приховав важелі тиску на наркоманського блазня та на ларьочника?
Вся твоя банда від тебе розбіглася?
Коломойський відмивав частину грошей із ПриватБанку, купуючи елітну нерухомість в Америці, - https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-two-commercial-properties-purchased-funds-misappropriated такі висновки зробив Мін'юст США в серпні минулого року. А 28 грудня цього року американська Pittsburgh Post-Gazette https://www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувала розслідування, як саме він це робив у Клівленді і скільки витратив. Forbes вибрав
Для виведення грошей з України вони використали філію ПриватБанку на Кіпрі, https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad?fbclid=IwAR23B2vAkFU_f-c5h-iZmIx9ZQTgtI3zpZrqv39wC7rjKd28-F8njmEiAcg пише OCCRP. За даними видання, Національний банк не звертав уваги на перекази, бо розглядав кіпрську компанію як національну філію ПриватБанку.
На виведені гроші Коломойський та партнери купили в США майже 500 000 квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі, https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html пише The Washington Post.
Коломойський https://www.radiosvoboda.org/a/news-ihor-kolomoysky/30771382.html заперечує звинувачення влади США. Усі американські активи, за його словами, він купив за гроші, отримані в 2007-2008 роках від продажу метзаводів групі Evraz Романа Абрамовича.
Що Коломойський докупив у Клівленді
Американська Pittsburgh Post-Gazette у квітні 2021 року вже https://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ писала про Коломойського - як він купив десяток металургійних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу. 28 грудня видання https://web.archive.org/web/20211227015543/https:/www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувало нове розслідування, цього разу розповідаючи про те, як Коломойський став найбільшим власником елітної комерційної нерухомості в Клівленді. Головні факти:
У 2008-2011 роках Коломойський із партнерами купив у центрі Клівленду офісні будівлі та один готель на суму майже $100 млн: бізнес-центр 55 Public Square за $12,9 млн, One Cleveland Center за $35 млн, Huntington Building за $18,5 млн, а також готель Westin за $9 млн.Коломойський купував нерухомість через безліч компаній, що входять до групи Optima. Ці компанії було створено в штаті Делавер, який не розкриває бенефіціарів компаній.Прокуратура США стверджує, що Коломойський та партнери купували майно за гроші, отримані шахрайським шляхом. Наприклад, $12 млн, які були інвестовані в купівлю One Cleveland Center, - це кредит, який ПриватБанк видав феросплавному заводу в Україні на фінансування операцій. Завод заявляв, що сплатить борг за рахунок виручки від продажу продукції. Але нічого подібного не відбувалося. «Приват» продовжував видавати заводу нові кредити, якими той частково погашав старі борги, за даними прокуратури.З ПриватБанку Коломойський переказував гроші в Клівленд через компанії на Британських Віргінських островах та на Кіпрі
.У 2016 році готель Коломойського Westin у центрі Клівленда прийняв з'їзд Республіканської партії США, а президент США Дональд Трамп розмістив там свою штаб-квартиру.
Зараз між кредиторами та власниками Westin триває судовий позов за контроль над об'єктом. До 2014 року Optima отримала в США позички на суму близько $42 млн, у тому числі на оновлення готелю, але у 2019-му не спромоглася сплатити борги на «мільйони доларів».Справа на $10 млрд
У грудні 2016 року уряд України націоналізував найбільшу в Україні фінустанову ПриватБанк та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Колишні власники банку Коломойський та Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
У 2017 році вже державний ПриватБанк подав позов до лондонського суду проти Коломойського та Боголюбова. На забезпечення позову суд заморозив їхні активи по всьому світу на $2,5 млрд. Сума лондонського позову до колишніх власників - $3 млрд із відсотками.
У 2020 році «Приват» також подав позов на Кіпрі на $5,5 млрд. Ще є позови в Ізраїлі на $600 млн та у США на $800 млн. Усього - на $10 млрд.
Судячи по деяким новинам, та, навіть по цій фотографії - він дійсно не на курорті.
Така, що клоун - вєрнай дарогай ідьотє таваГіщі🤣🤣🤣
А цей... *** з бугра, яким добре сором прикривати.
Тут щось інше.