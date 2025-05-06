Суд продлил Коломойскому содержание под стражей до 4 июля по делу о заказном убийстве

Печерский районный суд Киева продлил до 4 июля срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога. Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве.

Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

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Напоминаем, Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года.

Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.