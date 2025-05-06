Суд продовжив Коломойському тримання під вартою до 4 липня у справі про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва продовжив до 4 липня строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні.

Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

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Нагадуємо, Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року.

Справи проти Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.