Суд продовжив Коломойському тримання під вартою до 4 липня у справі про замовне вбивство
Печерський районний суд Києва продовжив до 4 липня строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні.
Раніше прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками.
За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).
Нагадуємо, Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року.
Справи проти Коломойського
У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українця, який з'явився в сазі про імпічмент Трампа, звинувачують США у крадіжці, відмиванні мільярдів
6 серпня 2020 року
маленька цитата
Коломойський, один з найбагатших людей України, має зв'язки з президентом України Володимиром Зеленським, і він зіграв свою роль у подіях, які призвели до https://www.washingtonpost.com/impeachment/ імпічменту президента Трампа минулого року. Він заробив статки в грубому капіталізмі, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, накопичивши активи, включаючи авіакомпанії та фінансові установи, і створив для себе більший образ, ніж життя, пройшовши на прізвисько "Беня", і тримаючи акваріум з акулами у своєму офісі.
Буратіна - незламний команданте.
Папа Карла - знедолений в'язень замка Іф.
А населення країни дурнів з'ясовує, хто стріляв у Артемона.
шо називається красти БАНКАМИ - Трампу ще рости й рости до цього.
Єдина такого масштабу афера в СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Ти ж крутий з 90-х, ти ж олігарх 2000-х, зі всіма політиками та іншими олігархами розмовляв "через губу" та матом.
Як ти дозволяєш з собою так поводитись?!!
Чи вся ота крутизна була чисто ДУТА?
Невже не приберіг не приховав важелі тиску на наркоманського блазня та на ларьочника?
Вся твоя банда від тебе розбіглася?
Коломойський відмивав частину грошей із ПриватБанку, купуючи елітну нерухомість в Америці, - https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-two-commercial-properties-purchased-funds-misappropriated такі висновки зробив Мін'юст США в серпні минулого року. А 28 грудня цього року американська Pittsburgh Post-Gazette https://www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувала розслідування, як саме він це робив у Клівленді і скільки витратив. Forbes вибрав
Для виведення грошей з України вони використали філію ПриватБанку на Кіпрі, https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad?fbclid=IwAR23B2vAkFU_f-c5h-iZmIx9ZQTgtI3zpZrqv39wC7rjKd28-F8njmEiAcg пише OCCRP. За даними видання, Національний банк не звертав уваги на перекази, бо розглядав кіпрську компанію як національну філію ПриватБанку.
На виведені гроші Коломойський та партнери купили в США майже 500 000 квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі, https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html пише The Washington Post.
Коломойський https://www.radiosvoboda.org/a/news-ihor-kolomoysky/30771382.html заперечує звинувачення влади США. Усі американські активи, за його словами, він купив за гроші, отримані в 2007-2008 роках від продажу метзаводів групі Evraz Романа Абрамовича.
Що Коломойський докупив у Клівленді
Американська Pittsburgh Post-Gazette у квітні 2021 року вже https://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ писала про Коломойського - як він купив десяток металургійних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу. 28 грудня видання https://web.archive.org/web/20211227015543/https:/www.post-gazette.com/news/crime-courts/2021/12/26/ukraine-oligarch-ihor-kolomoisky-cleveland-property-optima-investigation/stories/202112220147 опублікувало нове розслідування, цього разу розповідаючи про те, як Коломойський став найбільшим власником елітної комерційної нерухомості в Клівленді. Головні факти:
У 2008-2011 роках Коломойський із партнерами купив у центрі Клівленду офісні будівлі та один готель на суму майже $100 млн: бізнес-центр 55 Public Square за $12,9 млн, One Cleveland Center за $35 млн, Huntington Building за $18,5 млн, а також готель Westin за $9 млн.Коломойський купував нерухомість через безліч компаній, що входять до групи Optima. Ці компанії було створено в штаті Делавер, який не розкриває бенефіціарів компаній.Прокуратура США стверджує, що Коломойський та партнери купували майно за гроші, отримані шахрайським шляхом. Наприклад, $12 млн, які були інвестовані в купівлю One Cleveland Center, - це кредит, який ПриватБанк видав феросплавному заводу в Україні на фінансування операцій. Завод заявляв, що сплатить борг за рахунок виручки від продажу продукції. Але нічого подібного не відбувалося. «Приват» продовжував видавати заводу нові кредити, якими той частково погашав старі борги, за даними прокуратури.З ПриватБанку Коломойський переказував гроші в Клівленд через компанії на Британських Віргінських островах та на Кіпрі
.У 2016 році готель Коломойського Westin у центрі Клівленда прийняв з'їзд Республіканської партії США, а президент США Дональд Трамп розмістив там свою штаб-квартиру.
Зараз між кредиторами та власниками Westin триває судовий позов за контроль над об'єктом. До 2014 року Optima отримала в США позички на суму близько $42 млн, у тому числі на оновлення готелю, але у 2019-му не спромоглася сплатити борги на «мільйони доларів».Справа на $10 млрд
У грудні 2016 року уряд України націоналізував найбільшу в Україні фінустанову ПриватБанк та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Колишні власники банку Коломойський та Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
У 2017 році вже державний ПриватБанк подав позов до лондонського суду проти Коломойського та Боголюбова. На забезпечення позову суд заморозив їхні активи по всьому світу на $2,5 млрд. Сума лондонського позову до колишніх власників - $3 млрд із відсотками.
У 2020 році «Приват» також подав позов на Кіпрі на $5,5 млрд. Ще є позови в Ізраїлі на $600 млн та у США на $800 млн. Усього - на $10 млрд.
Судячи по деяким новинам, та, навіть по цій фотографії - він дійсно не на курорті.
Така, що клоун - вєрнай дарогай ідьотє таваГіщі🤣🤣🤣
А цей... *** з бугра, яким добре сором прикривати.
Тут щось інше.