Австрия не признает аннексию Крыма, - канцлер Штокер
Австрия не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.
Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается Крыма, то ситуация такова: мы не признали эту аннексию, как и в целом Европейский Союз. Поэтому для нас территориальная целостность Украины не подлежит сомнению", - ответил канцлер на просьбу объяснить позицию Австрии по Крыму на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что "Крым останется с Россией".
Как добавил глава австрийского правительства, "это всегда решение Украины - как она будет вести себя с этим вопросом".
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svetoslav17
показать весь комментарий06.05.2025 23:24 Ответить Мне нравится 1
Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий06.05.2025 23:24 Ответить Мне нравится 0
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