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Австрия не признает аннексию Крыма, - канцлер Штокер

Канцлер Австрии Штокер

Австрия не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Крыма, то ситуация такова: мы не признали эту аннексию, как и в целом Европейский Союз. Поэтому для нас территориальная целостность Украины не подлежит сомнению", - ответил канцлер на просьбу объяснить позицию Австрии по Крыму на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что "Крым останется с Россией".

Как добавил глава австрийского правительства, "это всегда решение Украины - как она будет вести себя с этим вопросом".

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Приємна новина на ніч . Десь в Україні на днях склеїв ласти командир 76 псковської дивізії ВДВ Шихабідов, вчора каци його вже тихенько закопали. На жаль, цей абдула не встиг отримати генерала, так як призначили його меньш двох місяців, прийдеться рахувати як полковника.
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06.05.2025 23:24 Ответить
Браво! Австрія привселюдно вишмаркалася на череп Трампону - песці Гренландії на черзі.
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06.05.2025 23:24 Ответить
 
 