Австрия не признает аннексию Крыма, - канцлер Штокер

Австрия не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Крыма, то ситуация такова: мы не признали эту аннексию, как и в целом Европейский Союз. Поэтому для нас территориальная целостность Украины не подлежит сомнению", - ответил канцлер на просьбу объяснить позицию Австрии по Крыму на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что "Крым останется с Россией".

Как добавил глава австрийского правительства, "это всегда решение Украины - как она будет вести себя с этим вопросом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна сама решать, какие территориальные уступки готова сделать, - МИД Австрии