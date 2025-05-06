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Австрія не визнає анексію Криму, - канцлер Штокер

Канцлер Австрії Штокер

Австрія не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Криму, то ситуація така: ми не визнали цю анексію, як і загалом Європейський Союз. Тому для нас територіальна цілісність України не підлягає сумніву", - відповів канцлер на прохання пояснити позицію Австрії щодо Криму на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що "Крим залишиться з Росією".

Як додав глава австрійського уряду, "це завжди рішення України — як вона буде поводитися з цим питанням".

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Австрія (967) Крим (14175) Штокер Крістіан (3)


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Приємна новина на ніч . Десь в Україні на днях склеїв ласти командир 76 псковської дивізії ВДВ Шихабідов, вчора каци його вже тихенько закопали. На жаль, цей абдула не встиг отримати генерала, так як призначили його меньш двох місяців, прийдеться рахувати як полковника.
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06.05.2025 23:24 Відповісти
Браво! Австрія привселюдно вишмаркалася на череп Трампону - песці Гренландії на черзі.
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06.05.2025 23:24 Відповісти
 
 