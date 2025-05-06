Австрія не визнає анексію Криму, - канцлер Штокер

Австрія не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Криму, то ситуація така: ми не визнали цю анексію, як і загалом Європейський Союз. Тому для нас територіальна цілісність України не підлягає сумніву", - відповів канцлер на прохання пояснити позицію Австрії щодо Криму на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що "Крим залишиться з Росією".

Як додав глава австрійського уряду, "це завжди рішення України — як вона буде поводитися з цим питанням".

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