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Израиль не был предупрежден о том, что США прекратят удары по хуситам, - СМИ
Власти Израиля не были предупреждены о намерении президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку позиций хуситов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.
Источники издания говорят, что Израиль был ошеломлен заявлением Трампа о том, что США прекращают удары по хуситам в Йемене, ведь страна не была заранее проинформирована о планах американского президента.
Напомним Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировки их позиций.
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+5 Андрей Луценко #508803
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Психіатрія у тих хто голосував за нього в США.
І в тих хто вірив, що США за Тромба будуть надійним союзником.
Оман виступив посередником у припиненні вогню між Сполученими Штатами і єменськими хуситами, ідеться у поширеній у вівторок, 6 травня, заяві міністерства закордонних справ Оману.
Як повідомляє dpa, представник МЗС Оману підтвердив, що обидві сторони домовилися припинити подальші атаки одна на одну. Єменські хусити при цьому припиняють удари по американських суднах у Червоному морі.
Угода, спрямована на забезпечення свободи судноплавства і безперешкодного потоку міжнародної торгівлі, була досягнута після серії переговорів між офіційними особами США і представниками хуситів за посередництва Оману, заявили в МЗС.
Один з лідерів єменських хуситів ввечері 6 травня заявив, що його угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Сектора Гази. Як повідомляє пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Масіра", він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.
У цей день агенція AFP з посиланням на представника міжнародного аеропорту Ємену повідомила, що внаслідок авіаударів Ізраїлю летовище в Сані було "повністю зруйноване". 5 травня Ізраїль атакував низку позицій хуситів в Ємені у відповідь на удар хуситів по аеропорту Тель-Авіва.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
так ізраїлю і треба
або **** не ясно?