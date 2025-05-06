Израиль не был предупрежден о том, что США прекратят удары по хуситам, - СМИ

Власти Израиля не были предупреждены о намерении президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку позиций хуситов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.

Источники издания говорят, что Израиль был ошеломлен заявлением Трампа о том, что США прекращают удары по хуситам в Йемене, ведь страна не была заранее проинформирована о планах американского президента.

Напомним Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировки их позиций.