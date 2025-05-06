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Новости Хуситы и США
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Израиль не был предупрежден о том, что США прекратят удары по хуситам, - СМИ

Израиль не предупредили о заявлении Трампа по хуситам

Власти Израиля не были предупреждены о намерении президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку позиций хуситов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post.

Источники издания говорят, что Израиль был ошеломлен заявлением Трампа о том, что США прекращают удары по хуситам в Йемене, ведь страна не была заранее проинформирована о планах американского президента.

Напомним Президент США Дональд Трамп заявил, что "хуситы больше не хотят воевать", а американцы прекращают бомбардировки их позиций.

Автор: 

Израиль (1929) Трамп Дональд (5386) хуситы (8)


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Топ комментарии
+5
Трамп завтра скаже, що то він пожартував. А після завтра що взагалі ні першого, ні другого не казав.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
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06.05.2025 23:58
+4
В Ізраїлі потрібно зрозуміти, що наступила нова реальність.. де колишній союзник тебе кине і оком не змигнувши..
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06.05.2025 23:52
+3
Це психіатрія.
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06.05.2025 23:39
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Це психіатрія.
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06.05.2025 23:39 Ответить
Єдина клітина лівої півкулі головного мозку трампа намагалась спочатку попередити клітину у правій півкулі але не знайшла її...
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06.05.2025 23:49 Ответить
У Тромба генетика. Лишня хромосома.
Психіатрія у тих хто голосував за нього в США.
І в тих хто вірив, що США за Тромба будуть надійним союзником.
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06.05.2025 23:50 Ответить
DW
Оман виступив посередником у припиненні вогню між Сполученими Штатами і єменськими хуситами, ідеться у поширеній у вівторок, 6 травня, заяві міністерства закордонних справ Оману.

Як повідомляє dpa, представник МЗС Оману підтвердив, що обидві сторони домовилися припинити подальші атаки одна на одну. Єменські хусити при цьому припиняють удари по американських суднах у Червоному морі.

Угода, спрямована на забезпечення свободи судноплавства і безперешкодного потоку міжнародної торгівлі, була досягнута після серії переговорів між офіційними особами США і представниками хуситів за посередництва Оману, заявили в МЗС.
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06.05.2025 23:41 Ответить
Хусити продовжуватимуть атаки на Ізраїль.
Один з лідерів єменських хуситів ввечері 6 травня заявив, що його угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Сектора Гази. Як повідомляє пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Масіра", він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.
У цей день агенція AFP з посиланням на представника міжнародного аеропорту Ємену повідомила, що внаслідок авіаударів Ізраїлю летовище в Сані було "повністю зруйноване". 5 травня Ізраїль атакував низку позицій хуситів в Ємені у відповідь на удар хуситів по аеропорту Тель-Авіва.
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06.05.2025 23:43 Ответить
Ізраїль вже другий день атакує Ємен. Аеропорт повністю не працює. "Три з семи літаків, що належали Yemenia Airlines, були знищені в аеропорту Сани, міжнародний аеропорт Сани був повністю зруйнований".
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06.05.2025 23:56 Ответить
В Ізраїлі потрібно зрозуміти, що наступила нова реальність.. де колишній союзник тебе кине і оком не змигнувши..
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06.05.2025 23:52 Ответить
Якщо б Трамп був прем'єром Ізраїлю, такого б ніколи не сталося.
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06.05.2025 23:57 Ответить
Дедушка старенький, ему похер...
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06.05.2025 23:57 Ответить
Трамп завтра скаже, що то він пожартував. А після завтра що взагалі ні першого, ні другого не казав.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
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06.05.2025 23:58 Ответить
Я сам в, а х у і
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07.05.2025 00:06 Ответить
ну що синку, допомогли тобі твої піндоси і голосування з ними в ООН проти України??
так ізраїлю і треба
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07.05.2025 00:10 Ответить
Шокований не тільки Ізраїль - весь світ шокований 100+ днями Трампа і Ко
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07.05.2025 00:11 Ответить
А я вас поздоровляю в клубі.
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07.05.2025 00:36 Ответить
сказано ж було - хуситів перемогли і вони капітулювали. Шо нє ясно??
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07.05.2025 00:39 Ответить
Казка про рєпку ©

або **** не ясно?
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07.05.2025 00:53 Ответить
 
 