Ізраїль не був попереджений про те, що США припинять бити по хуситах, - ЗМІ

Влада Ізраїлю не була попереджена про намір президента США Дональда Трампа припинити бомбардування позицій хуситів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post.

Джерела видання кажуть, що Ізраїль був приголомшений заявою Трампа про те, що США припиняють удари по хуситах у Ємені, адже країна не була заздалегідь поінформована про плани американського президента.

Нагадаємо Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.