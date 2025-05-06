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Ізраїль не був попереджений про те, що США припинять бити по хуситах, - ЗМІ
Влада Ізраїлю не була попереджена про намір президента США Дональда Трампа припинити бомбардування позицій хуситів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post.
Джерела видання кажуть, що Ізраїль був приголомшений заявою Трампа про те, що США припиняють удари по хуситах у Ємені, адже країна не була заздалегідь поінформована про плани американського президента.
Нагадаємо Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.
Топ коментарі
+5 Андрей Луценко #508803
показати весь коментар06.05.2025 23:58
+4 Dima30
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+3 мврина
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Психіатрія у тих хто голосував за нього в США.
І в тих хто вірив, що США за Тромба будуть надійним союзником.
Оман виступив посередником у припиненні вогню між Сполученими Штатами і єменськими хуситами, ідеться у поширеній у вівторок, 6 травня, заяві міністерства закордонних справ Оману.
Як повідомляє dpa, представник МЗС Оману підтвердив, що обидві сторони домовилися припинити подальші атаки одна на одну. Єменські хусити при цьому припиняють удари по американських суднах у Червоному морі.
Угода, спрямована на забезпечення свободи судноплавства і безперешкодного потоку міжнародної торгівлі, була досягнута після серії переговорів між офіційними особами США і представниками хуситів за посередництва Оману, заявили в МЗС.
Один з лідерів єменських хуситів ввечері 6 травня заявив, що його угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Сектора Гази. Як повідомляє пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Масіра", він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.
У цей день агенція AFP з посиланням на представника міжнародного аеропорту Ємену повідомила, що внаслідок авіаударів Ізраїлю летовище в Сані було "повністю зруйноване". 5 травня Ізраїль атакував низку позицій хуситів в Ємені у відповідь на удар хуситів по аеропорту Тель-Авіва.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
так ізраїлю і треба
або **** не ясно?