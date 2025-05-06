УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7402 відвідувача онлайн
Новини Хусити та США
1 526 18

Ізраїль не був попереджений про те, що США припинять бити по хуситах, - ЗМІ

Ізраїль не попередили про заяву Трампа щодо хуситів

Влада Ізраїлю не була попереджена про намір президента США Дональда Трампа припинити бомбардування позицій хуситів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post.

Джерела видання кажуть, що Ізраїль був приголомшений заявою Трампа про те, що США припиняють удари по хуситах у Ємені, адже країна не була заздалегідь поінформована про плани американського президента.

Нагадаємо Президент США Дональд Трамп заявив, що "хусити більше не хочуть воювати", а американці припиняють бомбардування їх позицій.

Автор: 

Ізраїль (1647) Трамп Дональд (5815) хусити (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Трамп завтра скаже, що то він пожартував. А після завтра що взагалі ні першого, ні другого не казав.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
показати весь коментар
06.05.2025 23:58
+4
В Ізраїлі потрібно зрозуміти, що наступила нова реальність.. де колишній союзник тебе кине і оком не змигнувши..
показати весь коментар
06.05.2025 23:52
+3
Це психіатрія.
показати весь коментар
06.05.2025 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це психіатрія.
показати весь коментар
06.05.2025 23:39 Відповісти
Єдина клітина лівої півкулі головного мозку трампа намагалась спочатку попередити клітину у правій півкулі але не знайшла її...
показати весь коментар
06.05.2025 23:49 Відповісти
У Тромба генетика. Лишня хромосома.
Психіатрія у тих хто голосував за нього в США.
І в тих хто вірив, що США за Тромба будуть надійним союзником.
показати весь коментар
06.05.2025 23:50 Відповісти
DW
Оман виступив посередником у припиненні вогню між Сполученими Штатами і єменськими хуситами, ідеться у поширеній у вівторок, 6 травня, заяві міністерства закордонних справ Оману.

Як повідомляє dpa, представник МЗС Оману підтвердив, що обидві сторони домовилися припинити подальші атаки одна на одну. Єменські хусити при цьому припиняють удари по американських суднах у Червоному морі.

Угода, спрямована на забезпечення свободи судноплавства і безперешкодного потоку міжнародної торгівлі, була досягнута після серії переговорів між офіційними особами США і представниками хуситів за посередництва Оману, заявили в МЗС.
показати весь коментар
06.05.2025 23:41 Відповісти
Хусити продовжуватимуть атаки на Ізраїль.
Один з лідерів єменських хуситів ввечері 6 травня заявив, що його угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Сектора Гази. Як повідомляє пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Масіра", він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.
У цей день агенція AFP з посиланням на представника міжнародного аеропорту Ємену повідомила, що внаслідок авіаударів Ізраїлю летовище в Сані було "повністю зруйноване". 5 травня Ізраїль атакував низку позицій хуситів в Ємені у відповідь на удар хуситів по аеропорту Тель-Авіва.
показати весь коментар
06.05.2025 23:43 Відповісти
Ізраїль вже другий день атакує Ємен. Аеропорт повністю не працює. "Три з семи літаків, що належали Yemenia Airlines, були знищені в аеропорту Сани, міжнародний аеропорт Сани був повністю зруйнований".
показати весь коментар
06.05.2025 23:56 Відповісти
В Ізраїлі потрібно зрозуміти, що наступила нова реальність.. де колишній союзник тебе кине і оком не змигнувши..
показати весь коментар
06.05.2025 23:52 Відповісти
Мабуть зятя Кушнера з коханкою застукав Трмап
показати весь коментар
07.05.2025 01:20 Відповісти
Якщо б Трамп був прем'єром Ізраїлю, такого б ніколи не сталося.
показати весь коментар
06.05.2025 23:57 Відповісти
Дедушка старенький, ему похер...
показати весь коментар
06.05.2025 23:57 Відповісти
Трамп завтра скаже, що то він пожартував. А після завтра що взагалі ні першого, ні другого не казав.
Потім через деякий час як нічого там не зміниться, звинуватить в усьому Байдена та скаже нехай той регіон сам розбирається, то їх проблеми
показати весь коментар
06.05.2025 23:58 Відповісти
Я сам в, а х у і
показати весь коментар
07.05.2025 00:06 Відповісти
ну що синку, допомогли тобі твої піндоси і голосування з ними в ООН проти України??
так ізраїлю і треба
показати весь коментар
07.05.2025 00:10 Відповісти
Шокований не тільки Ізраїль - весь світ шокований 100+ днями Трампа і Ко
показати весь коментар
07.05.2025 00:11 Відповісти
А я вас поздоровляю в клубі.
показати весь коментар
07.05.2025 00:36 Відповісти
сказано ж було - хуситів перемогли і вони капітулювали. Шо нє ясно??
показати весь коментар
07.05.2025 00:39 Відповісти
Казка про рєпку ©

або **** не ясно?
показати весь коментар
07.05.2025 00:53 Відповісти
 
 