Армия РФ запускала по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

В ночь на 7 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

Несколько групп ударных БПЛА - через Луганщину в направлении Харьковщины.

Обновление относительно движения БПЛА

Харьковщина: мимо Купянска, Боровой, Шевченково - в направлении Андреевки/Чугуева/Харькова.

Обновление по состоянию на 01:35

БПЛА - по акватории Черного моря, курс на Одессу/Черноморск.

Донетчина: БПЛА - в направлении Краматорска и Славянска.

Обновление по состоянию на 01:54

Харьковщина: мимо Балаклеи, Берестинского, Лозовского районов.

Днепропетровщина: через Харьковщину, курсом на Павлоградский район.

Черниговщина: БПЛА на севере области. Курс - на Киевскую область.

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