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Армия РФ запускала по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
В ночь на 7 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Несколько групп ударных БПЛА - через Луганщину в направлении Харьковщины.
Обновление относительно движения БПЛА
Харьковщина: мимо Купянска, Боровой, Шевченково - в направлении Андреевки/Чугуева/Харькова.
Обновление по состоянию на 01:35
- БПЛА - по акватории Черного моря, курс на Одессу/Черноморск.
- Донетчина: БПЛА - в направлении Краматорска и Славянска.
Обновление по состоянию на 01:54
- Харьковщина: мимо Балаклеи, Берестинского, Лозовского районов.
- Днепропетровщина: через Харьковщину, курсом на Павлоградский район.
- Черниговщина: БПЛА на севере области. Курс - на Киевскую область.
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Андрій Руденко #570436
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ALEX SUROVV #593022
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Gary Grant
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