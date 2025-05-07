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Новости Атака беспилотников
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Армия РФ запускала по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 7 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Несколько групп ударных БПЛА - через Луганщину в направлении Харьковщины.

Обновление относительно движения БПЛА

Харьковщина: мимо Купянска, Боровой, Шевченково - в направлении Андреевки/Чугуева/Харькова.

Обновление по состоянию на 01:35

  • БПЛА - по акватории Черного моря, курс на Одессу/Черноморск.
  • Донетчина: БПЛА - в направлении Краматорска и Славянска.

Обновление по состоянию на 01:54

  • Харьковщина: мимо Балаклеи, Берестинского, Лозовского районов.
  • Днепропетровщина: через Харьковщину, курсом на Павлоградский район.
  • Черниговщина: БПЛА на севере области. Курс - на Киевскую область.

Читайте: Рашисты выпустили 136 "шахедов" по Украине: ПВО сбила 54 цели, один БПЛА еще в воздухе. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2336) война в Украине (4134)


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Це ×уйловська звістка про перемир'я, розпіарена його блазнем трампоном.
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07.05.2025 00:19 Ответить
Да щось не схоже це на беспілотники а більше на ракети. Це рашисти готуються до дня побєдобєсія. Така ж сама історія як і з великоднім перемир'ям коли рашисти обстріляли Україну ракетами за пів години до перемир'я а потім після перемир'я вбивши і поранивши сотні мирних людей
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07.05.2025 01:13 Ответить
Шахеди на тепер в морі біля узбережжя Одеси це вже перемір'я чи поки що зрада?
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07.05.2025 02:08 Ответить
Перемир'я це коли вони нас вбивають, а ми їх ні
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07.05.2025 05:06 Ответить
Коли ворог знищує Україну,влада українська бездіяльна по ворогу відповіді нема ,а мала б горіти мосва.
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07.05.2025 04:35 Ответить
Сдохни,кацап.
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07.05.2025 06:09 Ответить
 
 