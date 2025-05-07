Армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

В ніч на 7 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

Декілька груп ударних БпЛА через Луганщину у напрямку Харківщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Харківщина: повз Куп'янськ, Борову, Шевченкове у напрямку Андріївки/Чугуєва/Харкова.

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