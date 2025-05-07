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Новини Атака безпілотників
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Армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

В ніч на 7 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Декілька груп ударних БпЛА через Луганщину у напрямку Харківщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Харківщина: повз Куп'янськ, Борову, Шевченкове у напрямку Андріївки/Чугуєва/Харкова.

Читайте: Рашисти випустили 136 "шахедів" по Україні: ППО збила 54 цілі, один БпЛА ще в повітрі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2676) війна в Україні (4168)


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Це ×уйловська звістка про перемир'я, розпіарена його блазнем трампоном.
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07.05.2025 00:19 Відповісти
Да щось не схоже це на беспілотники а більше на ракети. Це рашисти готуються до дня побєдобєсія. Така ж сама історія як і з великоднім перемир'ям коли рашисти обстріляли Україну ракетами за пів години до перемир'я а потім після перемир'я вбивши і поранивши сотні мирних людей
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07.05.2025 01:13 Відповісти
 
 