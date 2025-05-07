Армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
В ніч на 7 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Декілька груп ударних БпЛА через Луганщину у напрямку Харківщини.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Харківщина: повз Куп'янськ, Борову, Шевченкове у напрямку Андріївки/Чугуєва/Харкова.
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Андрій Руденко #570436
показати весь коментар07.05.2025 00:19 Відповісти Мені подобається 1
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.05.2025 01:13 Відповісти Мені подобається 0
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