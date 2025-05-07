Силы обороны помешали врагу переправиться через р. Жеребец. Уничтожено 4 мотоцикла с российскими штурмовиками возле Веселого, - ОСГВ "Хортиця"
За минувшие сутки, 6 мая 2025 года, враг пытался продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".
Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Надия, Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Колодязи. Украинские защитники все вражеские атаки отбили. Враг в очередной раз попытался организовать временную переправу на правый берег реки Жеребец. Силы обороны не дали осуществить этот замысел и уничтожили переправу.
По данным ОСГВ "Хортиця", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Белой Горы, Часова Яра, Крымского, Дачного и Торецка. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки возле Старой Николаевки и Малиновки.
"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Новоукраинки, Котлиного, Даченского, Удачного, Троицкого, Новоалександровки, Новосергиевки и Андреевки", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Одрадного и Багатыря. В районе Веселого отбит вражеский штурм на мототехнике. Четыре мотоцикла уничтожены вместе со штурмовиками. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
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