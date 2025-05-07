Сили оборони завадили ворогу переправитися через р. Жеребець. Знищено 4 мотоцикли з російськими штурмовиками біля Веселого, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 6 травня 2025 року, ворог намагався просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську. Без успіхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Надія, Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Липове, Зелена Долина Торське та Колодязі. Українські захисники всі ворожі атаки відбили. Ворог вчергове спробував організувати тимчасову переправу на правий берег річки Жеребець. Сили оборони не дали здійснити цей задум та знищили переправу.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Білої Гори, Часового Яру, Кримського, Дачного та Торецька. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Старої Миколаївки та Малинівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує шукати спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Котлиного, Даченського, Удачного, Троїцького, Новоолександрівки, Новосергіївки та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного та Багатиря. У районі Веселого відбито ворожий штурм на мототехніці. Чотири мотоцикли знищені разом зі штурмовиками. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога