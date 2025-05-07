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Новости Помощь Украине от Европы
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Европа должна перейти от помощи Украине к поддержке ее ВПК, - фон дер Ляйен

От помощи к поддержке ВПК. Заявление фон дер Ляйен об Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна сосредоточиться на поддержке ВПК Украины.

Об этом она заявила во время дебатов по поддержке справедливого и устойчивого мира в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам фон дер Ляйен, Россия является постоянно угрозой для всей Европы. Поэтому Украина должна быть достаточно сильной, чтобы сдержать любую будущую атаку.

"Мы уже предоставили Украине военную помощь на 50 млрд евро, но сейчас мы должны перейти от логики оказания помощи к логике интеграции оборонной промышленности. Это центральный элемент нашего Белого льда "Готовность-2030". Мы поощряем страны-члены размещать заказы прямо в оборонной промышленности Украины, потому что это наиболее эффективный и наиболее целесообразный с точки зрения затрат путь, чтобы поддержать военные усилия Украины", - пояснила президент ЕК.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (247) Евросоюз (17151) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Це добре, значить років через 5-10 в нас буде ліцензована балістика і різні тауруси (багато). Ще років через 5 власники ліцензій дозволять використовувати балістику. А там років 2-3 і москалям песець.
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07.05.2025 12:00 Ответить
Байден: будь-хто, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурнем
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07.05.2025 12:28 Ответить
"Ми вже надали Україні військову допомогу на 50 млрд євро, але зараз ми маємо перейти від логіки надання допомоги до логіки інтеграції оборонної промисловості. Джерело: https://censor.net/ua/n3550861
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Де гроші Зін? ...

компания Mercedes-Benz заявила о падении прибыли на 43% - до 1,73 млрд евро. Чистая прибыль автоконцерна Volkswagen оказалась меньше на 41% - 2,2 млрд евро. А прибыль автопроизводителя BMW составила 2,2 млрд евро, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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07.05.2025 14:08 Ответить
 
 