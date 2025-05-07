Европа должна перейти от помощи Украине к поддержке ее ВПК, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна сосредоточиться на поддержке ВПК Украины.

Об этом она заявила во время дебатов по поддержке справедливого и устойчивого мира в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам фон дер Ляйен, Россия является постоянно угрозой для всей Европы. Поэтому Украина должна быть достаточно сильной, чтобы сдержать любую будущую атаку.

"Мы уже предоставили Украине военную помощь на 50 млрд евро, но сейчас мы должны перейти от логики оказания помощи к логике интеграции оборонной промышленности. Это центральный элемент нашего Белого льда "Готовность-2030". Мы поощряем страны-члены размещать заказы прямо в оборонной промышленности Украины, потому что это наиболее эффективный и наиболее целесообразный с точки зрения затрат путь, чтобы поддержать военные усилия Украины", - пояснила президент ЕК.

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