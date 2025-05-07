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Новини Допомога Україні від Європи
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Європа має перейти від допомоги Україні до підтримки її ВПК, - фон дер Ляєн

Від допомоги до підтримки ВПК. Заява фон дер Ляєн про Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має зосередитись на підтримці ВПК України.

Про це вона заявила під час дебатів з підтримки справедливого та стійкого миру у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами фон дер Ляєн, Росія є постійно загрозою для всієї Європи. Тому Україна має бути достатньо сильною, щоб стримати будь-яку майбутню атаку.

"Ми вже надали Україні військову допомогу на 50 млрд євро, але зараз ми маємо перейти від логіки надання допомоги до логіки інтеграції оборонної промисловості. Це центральний елемент нашої Білої криги "Готовність-2030". Ми заохочуємо країни-члени розміщувати замовлення прямо в оборонній промисловості України, тому що це найбільш ефективний та найбільш доцільний з точки зору витрат шлях, щоб підтримати військові зусилля України", - пояснила президентка ЄК.

Також читайте: Єврокомісія хоче відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році, - фон дер Ляєн

Автор: 

військово-промисловий комплекс (283) Євросоюз (13453) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Це добре, значить років через 5-10 в нас буде ліцензована балістика і різні тауруси (багато). Ще років через 5 власники ліцензій дозволять використовувати балістику. А там років 2-3 і москалям песець.
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07.05.2025 12:00 Відповісти
Байден: будь-хто, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурнем
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07.05.2025 12:28 Відповісти
"Ми вже надали Україні військову допомогу на 50 млрд євро, але зараз ми маємо перейти від логіки надання допомоги до логіки інтеграції оборонної промисловості. Джерело: https://censor.net/ua/n3550861
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Де гроші Зін? ...

компания Mercedes-Benz заявила о падении прибыли на 43% - до 1,73 млрд евро. Чистая прибыль автоконцерна Volkswagen оказалась меньше на 41% - 2,2 млрд евро. А прибыль автопроизводителя BMW составила 2,2 млрд евро, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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07.05.2025 14:08 Відповісти
 
 