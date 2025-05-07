Європа має перейти від допомоги Україні до підтримки її ВПК, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має зосередитись на підтримці ВПК України.
Про це вона заявила під час дебатів з підтримки справедливого та стійкого миру у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами фон дер Ляєн, Росія є постійно загрозою для всієї Європи. Тому Україна має бути достатньо сильною, щоб стримати будь-яку майбутню атаку.
"Ми вже надали Україні військову допомогу на 50 млрд євро, але зараз ми маємо перейти від логіки надання допомоги до логіки інтеграції оборонної промисловості. Це центральний елемент нашої Білої криги "Готовність-2030". Ми заохочуємо країни-члени розміщувати замовлення прямо в оборонній промисловості України, тому що це найбільш ефективний та найбільш доцільний з точки зору витрат шлях, щоб підтримати військові зусилля України", - пояснила президентка ЄК.
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