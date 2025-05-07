Государство регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей не регулирует, - эксперт

Фармацевтическое сообщество заявляет о дисбалансе в государственном регулировании ценообразования на лекарства. Впрочем, государство ограничивает доходы аптек, но не контролирует доходы производителей, которые формируют большую часть стоимости лекарств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала в комментарии председатель "Всеукраинского объединения "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елена Прудникова.

"Причем государство сейчас регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей оно не регулирует. 75% цены лекарственного средства - это цена производителя. И 25% распределяется между дистрибьютором и маленькой аптекой", - отметила она.

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Прудникова считает, что именно производители ответственны за завышение цен в прошлом: "Когда начинался этот бум весь, производители говорили, что лекарства дорогие, потому что большой процент маркетинга они платят. Уже два месяца как маркетинг запрещен. Лекарства подешевели? Вы увидели, что на 60-70%, как они говорили, они платили вроде бы? Я же не знаю, я его не получала".

По ее словам, новое государственное регулирование ударило прежде всего по малым аптекам, которые и до того работали на грани выживания: "Если раньше регулировалась наценка на лекарственные средства только на национальный перечень, то сейчас государство ограничило, уменьшило процент наценки и ограничило на весь перечень лекарственных средств".

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