Держава регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників не регулює, - експерт

Фармацевтична спільнота заявляє про дисбаланс у державному регулюванні ціноутворення на ліки. Утім держава обмежує прибутки аптек, але не контролює прибутки виробників, які формують більшу частину вартості ліків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла в коментарі голова "Всеукраїнського об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олена Пруднікова.

"Причому держава зараз регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників вона не регулює. 75% ціни лікарського засобу - це ціна виробника. І 25% розподіляється між дистриб’ютором і маленькою аптекою", - зазначила вона.

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Пруднікова вважає, що саме виробники відповідальні за завищення цін у минулому: "Коли починався цей бум весь, виробники казали, що ліки дорогі, тому що великий відсоток маркетингу вони платять. Вже два місяці як маркетинг заборонений. Ліки здешевшали? Ви побачили, що на 60–70%, як вони казали, вони платили начебто? Я ж не знаю, я його не отримувала".

За її словами, нове державне регулювання вдарило передусім по малих аптеках, які і до того працювали на межі виживання: "Якщо раніше регулювалася націнка на лікарські засоби тільки на національний перелік, то зараз держава обмежила, зменшила процент націнки і обмежила на весь перелік лікарських засобів".

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