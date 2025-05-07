Ущерб окружающей среде от войны в Украине достиг $9 миллиардов, - Минобороны

По состоянию на первый квартал 2025 года ущерб, нанесенный окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, оценивается в около 367 миллиардов гривен (примерно $9 млрд).

Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности Главного управления противоминной деятельности Юрий Сытник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, среди основных последствий - масштабное загрязнение земель строительным мусором, обломками бетона, асбестом, нефтепродуктами, тяжелыми металлами и взрывоопасными остатками. Тысячи гектаров лесов уничтожены пожарами, вызванными боевыми действиями.

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По словам Сытника, имеющиеся оценки отражают лишь часть реального масштаба ущерба, ведь полная картина требует длительных научных исследований и постоянного мониторинга. Он отметил, что экологические последствия войны являются не менее угрожающими, чем гуманитарные или экономические.

Сытник отметил, что в 2023-2025 годах Главное управление наладило сотрудничество с международными организациями, в частности с ОБСЕ, UNDP, FAO и UNEP. Среди дальнейших шагов - создание Международного научно-технологического центра экологических исследований и ликвидации последствий войны.

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