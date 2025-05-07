Збитки довкіллю від війни в Україні сягнули 367 мільярдів гривень, - Міноборони

Станом на перший квартал 2025 року збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ, оцінюються в близько 367 мільярдів гривень (приблизно $9 млрд).

Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності Юрій Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Як зазначається, серед основних наслідків - масштабне забруднення земель будівельним сміттям, уламками бетону, азбестом, нафтопродуктами, важкими металами та вибухонебезпечними залишками. Тисячі гектарів лісів знищено пожежами, спричиненими бойовими діями.

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За словами Ситника, наявні оцінки відображають лише частину реального масштабу збитків, адже повна картина потребує тривалих наукових досліджень і постійного моніторингу. Він наголосив, що екологічні наслідки війни є не менш загрозливими, ніж гуманітарні або економічні.

Ситник зазначив, що У 2023-2025 роках Головне управління налагодило співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема з ОБСЄ, UNDP, FAO та UNEP. Серед подальших кроків - створення Міжнародного науково-технологічного центру екологічних досліджень і ліквідації наслідків війни.

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