Збитки довкіллю від війни в Україні сягнули 367 мільярдів гривень, - Міноборони
Станом на перший квартал 2025 року збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ, оцінюються в близько 367 мільярдів гривень (приблизно $9 млрд).
Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності Юрій Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.
Як зазначається, серед основних наслідків - масштабне забруднення земель будівельним сміттям, уламками бетону, азбестом, нафтопродуктами, важкими металами та вибухонебезпечними залишками. Тисячі гектарів лісів знищено пожежами, спричиненими бойовими діями.
За словами Ситника, наявні оцінки відображають лише частину реального масштабу збитків, адже повна картина потребує тривалих наукових досліджень і постійного моніторингу. Він наголосив, що екологічні наслідки війни є не менш загрозливими, ніж гуманітарні або економічні.
Ситник зазначив, що У 2023-2025 роках Головне управління налагодило співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема з ОБСЄ, UNDP, FAO та UNEP. Серед подальших кроків - створення Міжнародного науково-технологічного центру екологічних досліджень і ліквідації наслідків війни.
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